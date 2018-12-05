Фонд профінансував понад 591 млн грн допомоги по догляду за дітьми до 14 років і хворими членами сім’ї

У разі хвороби дитини до 14 років або необхідності догляду за хворим членом сім’ї, Фондом соціального страхування України здійснюється надання допомоги, що компенсує застрахованій особі втрачений за період перебування на лікарняному заробіток.За оперативними даними упродовж січня–жовтня ФССУ направив на виплату допомоги по догляду за хворим членом сім’ї більш ніж 591 млн гривень. Загалом видано та профінансовано за кошти Фонду понад 388 тис. листків непрацездатності зазначеної категорії.
Розмір допомоги складає від 50% до 100% середнього доходу в залежності від тривалості страхового стажу. Фонд соціального страхування України фінансує цей вид матеріального забезпечення, починаючи з першого дня непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї. Зазначимо, що у випадку тимчасової непрацездатності самої застрахованої особи, Фонд фінансує допомогу, починаючи з шостого дня непрацездатності й до відновлення здоров’я або встановлення інвалідності, перші п’ять днів фінансуються роботодавцем.
Допомога виплачується Фондом за весь час перебування застрахованої особи в стаціонарі разом із дитиною. У разі амбулаторного лікування дитини віком до 14 років фінансування здійснюється протягом усього періоду, упродовж якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, однак не більше 14 календарних днів.
При догляді за хворим членом сім’ї допомога виплачується не більш як за три календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби та побутових обставин, – не більш ніж за сім календарних днів.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий