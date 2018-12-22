Дрова і пилялися, і складалися!

Заготівля дров на зиму - достатньо відповідальна справа. На Сновщині нею займається більшість суб’єктів господарювання різних форм власності – від державної комунальної, приватної до такої собі – народної!
А це – звичайні жителі сіл і міста. Бо ж вони неодноразово перевірили надійність цього виду палива, його ефективність і користь.
Не виняток і наше підприємство, яке, відмовившись від золотої угоди із локомотивним депо на постачання голубим паливом, перейшло на альтернативне джерело виживання – соснові, березові чурки. Довжиною 40-50 см бензопилами нам їх нещодавно розпиляли учні технікумівської групи нашого училища Юрій Бойко, Василь Воронилов, Сергій Шаповал, Андрій Пілюлько під пильним контролем свого наставника Георгія Медведкіна. Працювали завзято, професійно, весело. Робота у їхніх молодечих руках просто кипіла!
Ми, споглядаючи її, по-доброму раділи. І тому, що підростає така надійна зміна, і тому, що наша недолуга редакційна система опалення, може, з таким матеріалом і диміти перестане, і грітиме краще.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
А це – звичайні жителі сіл і міста. Бо ж вони неодноразово перевірили надійність цього виду палива, його ефективність і користь.
Не виняток і наше підприємство, яке, відмовившись від золотої угоди із локомотивним депо на постачання голубим паливом, перейшло на альтернативне джерело виживання – соснові, березові чурки. Довжиною 40-50 см бензопилами нам їх нещодавно розпиляли учні технікумівської групи нашого училища Юрій Бойко, Василь Воронилов, Сергій Шаповал, Андрій Пілюлько під пильним контролем свого наставника Георгія Медведкіна. Працювали завзято, професійно, весело. Робота у їхніх молодечих руках просто кипіла!
Ми, споглядаючи її, по-доброму раділи. І тому, що підростає така надійна зміна, і тому, що наша недолуга редакційна система опалення, може, з таким матеріалом і диміти перестане, і грітиме краще.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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