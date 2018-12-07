Крокуємо до зірок і нагадуємо про безмежжя людської сили

Уже традиційно початок грудня в Сновському Центрі дитячої та юнацької творчості ознаменувався проведенням фестивалю «Крок до зірок», метою якого є підтримка дітей та молоді з особливими освітніми потребами.
Започаткований у 2013 році, фестиваль уже вшосте зібрав усіх небайдужих до проблем дітей та молоді з особливими освітніми потребами, адже ці діти мають ще й особливі таланти, особливу силу та віру в щасливе майбутнє.
Під час концертної програми були представлені різні види мистецтва: вокальне, хореографічне, художнє читання, театралізація. Звучали пісні, вірші про Україну, маму, дитинство та вірних друзів, про яскравий світ. Діти виконували музичні композиції на фортепіано та баяні. Увазі глядачів були запропоновані театралізації «Зайчикова казочка» та «Червона Шапочка на новий лад».
Привітали учасників фестивалю керуючий справами Сновської міської ради Руслан Кравець та начальник загальношкільного відділу Управління освіти Наталія Авдєєнко. Як завжди, підтримала дітей будівельна компанія «Євродім» (м.Київ).
Фестиваль «Крок до зірок» є яскравим нагадуванням про безмежні можливості людської сили духу.
Л.ЖИГУЛЬСЬКА,
заступник директора ЦДЮТ з НВР
Започаткований у 2013 році, фестиваль уже вшосте зібрав усіх небайдужих до проблем дітей та молоді з особливими освітніми потребами, адже ці діти мають ще й особливі таланти, особливу силу та віру в щасливе майбутнє.
Під час концертної програми були представлені різні види мистецтва: вокальне, хореографічне, художнє читання, театралізація. Звучали пісні, вірші про Україну, маму, дитинство та вірних друзів, про яскравий світ. Діти виконували музичні композиції на фортепіано та баяні. Увазі глядачів були запропоновані театралізації «Зайчикова казочка» та «Червона Шапочка на новий лад».
Привітали учасників фестивалю керуючий справами Сновської міської ради Руслан Кравець та начальник загальношкільного відділу Управління освіти Наталія Авдєєнко. Як завжди, підтримала дітей будівельна компанія «Євродім» (м.Київ).
Фестиваль «Крок до зірок» є яскравим нагадуванням про безмежні можливості людської сили духу.
Л.ЖИГУЛЬСЬКА,
заступник директора ЦДЮТ з НВР
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