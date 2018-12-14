Про асфальтове покриття та магазин «Оптика»

Відповіді на запитання до влади, опубліковані у газеті «Промінь» 7 грудня 2018 року.
Дороги. На 2018 рік було заплановано продовження капітального ремонту вул. Лермонтова у Сновську.
Роботи, як і попереднього року, передбачалося проводити за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на соціально-економічний розвиток за поданням народних депутатів України. Співфінансування (10%) з місцевого бюджету було передбачено. Проте кошти з державного бюджету в цьому році не надійшли. Вартість асфальтового покриття в залежності від складності проекту стартує від 4 млн. грн. за 1 км.
Оптика. Магазин «Оптика», який раніше існував у місті, був приватним. Міська рада не є прибутковою організацією і не займається відкриттям торгових точок. Будемо вдячні небайдужим підприємцям, які візьмуться за цю справу. Для цього необхідно звернутися за консультацією до керівництва центральної районної лікарні, отримати дозвіл у Міністерстві охорони здоров`я для надання практики з торгівлі медичної техніки.
Міська рада
Дороги. На 2018 рік було заплановано продовження капітального ремонту вул. Лермонтова у Сновську.
Роботи, як і попереднього року, передбачалося проводити за рахунок коштів державного бюджету, що виділяються на соціально-економічний розвиток за поданням народних депутатів України. Співфінансування (10%) з місцевого бюджету було передбачено. Проте кошти з державного бюджету в цьому році не надійшли. Вартість асфальтового покриття в залежності від складності проекту стартує від 4 млн. грн. за 1 км.
Оптика. Магазин «Оптика», який раніше існував у місті, був приватним. Міська рада не є прибутковою організацією і не займається відкриттям торгових точок. Будемо вдячні небайдужим підприємцям, які візьмуться за цю справу. Для цього необхідно звернутися за консультацією до керівництва центральної районної лікарні, отримати дозвіл у Міністерстві охорони здоров`я для надання практики з торгівлі медичної техніки.
Міська рада
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