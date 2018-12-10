25,4% ЗАРЕЄСТРОВАНИХ ПРОФЗАХВОРЮВАНЬ Є НАСЛІДКОМ НЕДОСКОНАЛОСТІ МЕХАНІЗМІВ ТА РОБОЧОГО ІНСТРУМЕНТУ

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Основними обставинами, внаслідок яких виникли професійні захворювання в українських працівників, є недосконалість механізмів та робочого інструменту – 25,4%, недосконалість технологічного процесу – 18,4% та неефективність роботи засобів індивідуального захисту – 15,1%.Розподіл наведено за аналітичними даними Фонду соціального страхування України за 9 місяців 2018 року.
Упродовж січня–вересня поточного року робочими органами виконавчої дирекції Фонду зареєстровано 1 314 випадків професійних захворювань, це на 12,7% менше, ніж за той же період 2017 року. Загальна кількість встановлених діагнозів професійних захворювань за 9 місяців 2018 року сягає 2 194.
При діагностуванні в застрахованої особи захворювання, що має виробничі причини, Фондом соціального страхування України здійснюється фінансування допомоги по тимчасовій втраті працездатності, лікування всіх прямих наслідків страхового випадку в закладах охорони здоров’я, за потреби забезпечується реабілітаційне лікування відповідно до висновку лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я.
У разі встановлення інвалідності, застрахованій особі за рахунок коштів Фонду виплачується одноразова допомога, призначаються щомісячні страхові виплати, фінансуються лікарські засоби та вироби медичного призначення, санаторно-курортне лікування та інше.
У структурі професійних захворювань перше місце займають хвороби органів дихання – 39,8% від загальної кількості діагнозів по Україні (873 випадки). Захворювання опорно-рухового апарату (радикулопатії, остеохондрози, артрити, артрози) складають 27,6% (606 випадків). Хвороби слуху – 12% (263 випадки), вібраційна хвороба – 5,8% (127 випадків).
Найбільше професійних захворювань сталося в галузі добувної промисловості і розробленні кар’єрів – 82,3% від загальної кількості (1 081 особа), що на 14,3% (181 особу) менше у порівнянні з відповідним періодом минулого року.
Прес-служба Фонду соціального страхування України
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