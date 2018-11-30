Бібліотека, створена для комфорту читачів

Переступивши поріг Великощимельської бібліотеки, опиняєшся в чарівному світі книг, створеному талановитою та працелюбною Юлією Слепцовою (на знімку), яка майже десять років присвячує своє життя роботі з книгами.
Юлія продовжує улюблену справу своєї бабусі Катерини Кириченко, яка пропрацювала у цій же бібліотеці 30 років. Саме завдяки клопотанню бабусі у Великому Щимелі було побудовано окреме приміщення для книгозбірні.
Тут кожен куточок, кожен предмет служить для комфорту читачів, а з усіх сторін віє домашнім теплом та затишком.
Не дивно, що читачів сюди тягне, немов магнітом. Адже в жодній бібліотеці району не побачиш такого продуманого та красивого інтер’єру.
Завітавши сюди, можна не лише взяти потрібну книгу додому, а й погортати та ознайомитися із літературою просто тут, в читальному залі, посидівши, загорнувшись у теплий плед, у м’якенькому кріслі біля затишного каміну. Не можна не сказати і про величезну кількість кімнатних рослин, які стали окрасою приміщення та надали йому охайності та чарівності.
Особливо цікаво в бібліотеці молоді і дітям, адже для них влаштовуються різноманітні заходи, книжкові виставки, перегляди літератури, тематичні полички. Часто для школярів влаштовують різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, новорічних прикрас тощо.
Поки батьки спілкуються, обирають потрібні книжки, наймолодшенькі читачі тим часом граються в спеціальному куточку з дитячими іграшками, яскраво ілюстрованими малюнками, книжками та журналами, настільними іграми.
Для тих, хто надає перевагу фільмам, а не читанню літератури, Юлія Петрівна створила бібліотечний кінозал. Переглядають переважно фільми за однойменними романами. Одним з останніх став «Портрет Доріана Грея».
Зараз бібліотекар починає готуватися до Андріївських вечорниць, на яких планується чимало цікавенького як для дітей, так і для дорослих.
Цього року в приміщенні зробили ремонт: замінили світильники, виконали підтяжку стін та пофарбували їх. До того ж відтепер у бібліотеці є Інтернет.
Майже 500 осіб села – активні відвідувачі книгозбірні. Заслуга в цьому, без сумніву, бібліотекаря. Одразу помітно, що жінка любить свою справу та старається внести щось нове та креативне, аби зацікавити людей та прививати у них любов до читання та книги.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Юлія продовжує улюблену справу своєї бабусі Катерини Кириченко, яка пропрацювала у цій же бібліотеці 30 років. Саме завдяки клопотанню бабусі у Великому Щимелі було побудовано окреме приміщення для книгозбірні.
Тут кожен куточок, кожен предмет служить для комфорту читачів, а з усіх сторін віє домашнім теплом та затишком.
Не дивно, що читачів сюди тягне, немов магнітом. Адже в жодній бібліотеці району не побачиш такого продуманого та красивого інтер’єру.
Завітавши сюди, можна не лише взяти потрібну книгу додому, а й погортати та ознайомитися із літературою просто тут, в читальному залі, посидівши, загорнувшись у теплий плед, у м’якенькому кріслі біля затишного каміну. Не можна не сказати і про величезну кількість кімнатних рослин, які стали окрасою приміщення та надали йому охайності та чарівності.
Особливо цікаво в бібліотеці молоді і дітям, адже для них влаштовуються різноманітні заходи, книжкові виставки, перегляди літератури, тематичні полички. Часто для школярів влаштовують різноманітні майстер-класи з виготовлення ляльок-мотанок, новорічних прикрас тощо.
Поки батьки спілкуються, обирають потрібні книжки, наймолодшенькі читачі тим часом граються в спеціальному куточку з дитячими іграшками, яскраво ілюстрованими малюнками, книжками та журналами, настільними іграми.
Для тих, хто надає перевагу фільмам, а не читанню літератури, Юлія Петрівна створила бібліотечний кінозал. Переглядають переважно фільми за однойменними романами. Одним з останніх став «Портрет Доріана Грея».
Зараз бібліотекар починає готуватися до Андріївських вечорниць, на яких планується чимало цікавенького як для дітей, так і для дорослих.
Цього року в приміщенні зробили ремонт: замінили світильники, виконали підтяжку стін та пофарбували їх. До того ж відтепер у бібліотеці є Інтернет.
Майже 500 осіб села – активні відвідувачі книгозбірні. Заслуга в цьому, без сумніву, бібліотекаря. Одразу помітно, що жінка любить свою справу та старається внести щось нове та креативне, аби зацікавити людей та прививати у них любов до читання та книги.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Комментариев нет:
Отправить комментарий