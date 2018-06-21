В Україні святкують 100-річчя держслужби

День державної служби встановлено в Україні Указом Президента від 4 квітня 2003 року № 291 і відзначається щорічно 23 червня у День державної служби Організації Об’єднаних Націй.
Для організації ефективної праці апарату відомств важливу роль відігравала законодавчо оформлена посадово-кваліфікаційна ієрархія. Вона забезпечувала правове регулювання відносин держави з працівником, внутрішньовідомчі владні прерогативи і пріоритети, визначала такі соціальні аспекти як оплата праці, пенсії, пільги тощо. Законом про нормальний розпис утримання службовців у центральних урядових установах цивільних відомств від 26 червня 1918 року встановлювалася система класів посад та рангів пенсій урядовців, фактично — це аналог нинішніх категорій та рангів. Також глава Української Держави затвердив схему посадових окладів.
Закон про порядок призначення на урядову службу від 24 липня 1918 року визначав різні процедури призначення на посади, що залежали від їх «класів». Причому гетьманські призначення на вищі посади державних службовців мали попередньо узгоджуватися з Радою Міністрів.
Прес-служба Українського інституту
національної пам’яті
Для організації ефективної праці апарату відомств важливу роль відігравала законодавчо оформлена посадово-кваліфікаційна ієрархія. Вона забезпечувала правове регулювання відносин держави з працівником, внутрішньовідомчі владні прерогативи і пріоритети, визначала такі соціальні аспекти як оплата праці, пенсії, пільги тощо. Законом про нормальний розпис утримання службовців у центральних урядових установах цивільних відомств від 26 червня 1918 року встановлювалася система класів посад та рангів пенсій урядовців, фактично — це аналог нинішніх категорій та рангів. Також глава Української Держави затвердив схему посадових окладів.
Закон про порядок призначення на урядову службу від 24 липня 1918 року визначав різні процедури призначення на посади, що залежали від їх «класів». Причому гетьманські призначення на вищі посади державних службовців мали попередньо узгоджуватися з Радою Міністрів.
Прес-служба Українського інституту
національної пам’яті
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