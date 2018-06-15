Умови призначення пенсій

Про це – у розмові з головним представником Пенсійного фонду у районі Марією Шидловською. Відповідно до ст.26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», починаючи з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, право на призначення пенсії за віком, після досягнення віку 60 років, мають особи за наявності не менше 25 років страхового стажу.
До досягнення 60 років право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші, після досягнення ними такого віку: 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, 25 років страхового стажу, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу від 15 до 25 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, а саме 25 років чи від 15 до 25 років, право на призначення пенсії за віком матимуть особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою необхідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.
Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.
До досягнення 60 років право на пенсію за віком за наявності відповідного страхового стажу мають жінки 1961 року народження і старші, після досягнення ними такого віку: 58 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1959 року по 31 березня 1960 року; 59 років - які народилися з 1 квітня 1960 року по 30 вересня 1960 року; 59 років 6 місяців - які народилися з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року; 60 років - які народилися з 1 квітня 1961 року по 31 грудня 1961 року.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року по 31 грудня 2018 року, 25 років страхового стажу, право на призначення пенсії за віком після досягнення віку 63 роки мають особи за наявності страхового стажу від 15 до 25 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2019 року, страхового стажу, а саме 25 років чи від 15 до 25 років, право на призначення пенсії за віком матимуть особи після досягнення віку 65 років за наявності страхового стажу з 1 січня 2019 року по 31 грудня 2019 року - від 15 до 16 років.
У разі відсутності, починаючи з 1 січня 2018 року, необхідного страхового стажу на дату досягнення пенсійного віку, пенсію за віком може бути призначено після набуття особою необхідного страхового стажу на дату досягнення відповідного віку.
Починаючи з 1 січня 2028 року, у разі наявності 40 і більше календарних років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від віку.
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