Найкращий спосіб зробити дитину хорошою – це зробити її щасливою

Щорічно у перший день літа в Україні та у всьому світі відзначається Міжнародний день захисту дітей, який покликаний привернути увагу до захисту прав дитини. Цього дня біля Сновського будинку культури, щоб переглянути святкове дійство, зібралося чимало малечі разом зі своїми батьками.
Привітати дітей з цим світлим святом прийшли голова міської ради Олександр Медведьов та голова РДА Валерій Радібеда. Вони поздоровили всіх дітей та батьків, виокремивши батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу Павла та Оксану Куценків, які, окрім своїх власних дітей, вже 10 років виховують прийомних. Наразі у родині десятеро діток. Цій благородній сім’ї вручили Почесні грамоти міської ради та подарунки (на знімку).
Після привітань розпочалася розважальна програма «Король Солодкочупс або викрадені канікули», підготовлена працівниками Будинку культури. Діти були в захваті від веселих та рухливих конкурсів, цікавих ігор та казкових персонажів. Малеча із задоволенням брала участь у розвагах, отримуючи за це солодкі подаруночки – чупа-чупси, як символи дійства.
Особливого колориту святу надавали виступи танцювального колективу «Ягідки» і вокального ансамблю «Світлячок».
На завершення всі бажаючі діти взяли участь у конкурсі «Солодка країна», та намалювали біля Будинку культури улюблені солодощі.
Без сумніву, організаторам свята вдалося створити для дітей гарний, піднесений настрій, а деяким дорослим, хоч і подумки, та повернутися у найкращу пору свого життя – дитинство.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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Весело і цікаво пройшло свято Дня захисту дітей у Тур`янському НВК. А на всіх учнів, які відвідують пришкільний табір, чекав сюрприз – солодощі та сертифікати на знижку при купівлі дитячих меблів від постійного спонсора магазину-салону «Меблі для всіх».
Привітати дітей з цим світлим святом прийшли голова міської ради Олександр Медведьов та голова РДА Валерій Радібеда. Вони поздоровили всіх дітей та батьків, виокремивши батьків-вихователів дитячого будинку сімейного типу Павла та Оксану Куценків, які, окрім своїх власних дітей, вже 10 років виховують прийомних. Наразі у родині десятеро діток. Цій благородній сім’ї вручили Почесні грамоти міської ради та подарунки (на знімку).
Після привітань розпочалася розважальна програма «Король Солодкочупс або викрадені канікули», підготовлена працівниками Будинку культури. Діти були в захваті від веселих та рухливих конкурсів, цікавих ігор та казкових персонажів. Малеча із задоволенням брала участь у розвагах, отримуючи за це солодкі подаруночки – чупа-чупси, як символи дійства.
Особливого колориту святу надавали виступи танцювального колективу «Ягідки» і вокального ансамблю «Світлячок».
На завершення всі бажаючі діти взяли участь у конкурсі «Солодка країна», та намалювали біля Будинку культури улюблені солодощі.
Без сумніву, організаторам свята вдалося створити для дітей гарний, піднесений настрій, а деяким дорослим, хоч і подумки, та повернутися у найкращу пору свого життя – дитинство.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
* * *
Весело і цікаво пройшло свято Дня захисту дітей у Тур`янському НВК. А на всіх учнів, які відвідують пришкільний табір, чекав сюрприз – солодощі та сертифікати на знижку при купівлі дитячих меблів від постійного спонсора магазину-салону «Меблі для всіх».
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