Робота сільгосппідприємств мовою цифр

Рослинництво
Під урожай 2018 року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 24514 га, що на 103% більше проти минулого року.
Зернові та зернобобові культури займають 13479 га (87% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт був проведений в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (140%), технічні культури (140%).
Тваринництво
На перше червня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1030 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 493 голови та 48946 голів птиці, відповідно, 76%, 79% та 1131% до минулого року. За п’ять місяців надоєно 602,8 т молока, що на 28% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 1203 кг (82% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 461 грам (115%).
Всього за п’ять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 95,4 т (це 78% проти відповідного періоду минулого року). За січень-травень вироблено валової продукції тваринництва на 3428,9 тис. гривень (98%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис. грн орендної плати, що становить 5,0% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 червня виплачено 4% від нарахованої орендної плати.
Заборгованості із виплати заробітної плати немає.
За п’ять місяців сільгосппідприємства придбали 23 одиниці різноманітної сільськогосподарської техніки на суму 28,1 млн грн.
Під урожай 2018 року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 24514 га, що на 103% більше проти минулого року.
Зернові та зернобобові культури займають 13479 га (87% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт був проведений в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (140%), технічні культури (140%).
Тваринництво
На перше червня в сільськогосподарських підприємствах налічується 1030 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів – 493 голови та 48946 голів птиці, відповідно, 76%, 79% та 1131% до минулого року. За п’ять місяців надоєно 602,8 т молока, що на 28% менше, ніж в минулому році. Надій молока на корову на початок року становить 1203 кг (82% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 461 грам (115%).
Всього за п’ять місяців вирощено м’яса худоби та птиці 95,4 т (це 78% проти відповідного періоду минулого року). За січень-травень вироблено валової продукції тваринництва на 3428,9 тис. гривень (98%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис. грн орендної плати, що становить 5,0% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 червня виплачено 4% від нарахованої орендної плати.
Заборгованості із виплати заробітної плати немає.
За п’ять місяців сільгосппідприємства придбали 23 одиниці різноманітної сільськогосподарської техніки на суму 28,1 млн грн.
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