пятница, 22 июня 2018 г.

Робота сільгосппідприємств мовою цифр

Рослинництво
 Під урожай 2018 року посівна площа по сільськогосподарських підприємствах складає 24514 га, що на 103% більше проти минулого року.
Зернові та зернобобові культури займають 13479 га (87% до минулого року). Сільськогосподарськими підприємствами району комплекс весняно-польових робіт  був проведений в оптимальні терміни з дотриманням технологічних вимог. Ярі зернові та зернобобові культури посіяні не нижче другої репродукції на 100% площ. Збільшено проти минулого року площі посіву під озиму пшеницю (140%), технічні культури (140%).
Тваринництво
На перше червня  в сільськогосподарських підприємствах налічується 1030 голів великої рогатої худоби, в тому числі корів –  493 голови та 48946 голів птиці, відповідно, 76%, 79% та 1131%  до минулого року. За п’ять місяців  надоєно 602,8 т молока, що на 28% менше, ніж в минулому році. Надій молока  на корову на початок року становить 1203 кг (82% до 2017 року). Середньодобовий приріст ВРХ становить 461 грам (115%).
Всього за п’ять   місяців  вирощено м’яса худоби та птиці 95,4 т (це 78% проти відповідного періоду минулого року).  За січень-травень  вироблено валової продукції тваринництва на 3428,9 тис. гривень (98%).
З метою захисту прав селян, як власників землі, за оперативними даними сільськогосподарських підприємств укладено 5870 договорів оренди земельних ділянок, якими передбачено виплати 9762,7 тис. грн орендної плати, що становить 5,0% від нормативної грошової оцінки землі. Станом на 1 червня виплачено 4%  від нарахованої орендної плати.
Заборгованості із виплати заробітної плати немає.
За п’ять  місяців  сільгосппідприємства придбали 23 одиниці різноманітної сільськогосподарської техніки на суму 28,1 млн грн.
Автор: на
Ярлыки:

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