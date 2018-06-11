Знову подорожчав проїзд до Чернігова

В Україні з 30 травня зросла вартість залізничних квитків на 12%. Як повідомляє ПАТ «Укрзалізниця» - це перший етап підвищення цін. Другий варто очікувати з 1 жовтня 2018 року, – ціна на квитки зросте знову на 12%.
Планує підвищити вартість проїзду і Київське метро з 4 до 8 грн. При користуванні проїзним квитком вартість поїздки становитиме 6,50 грн.
Відчули подорожчання і наші земляки - пасажири автобусного сполучення. З першого дня літа проїзд з райцентру до Чернігова коштує тепер не 45, а 50 грн. До речі, через свою збитковість, за аналогом Сновська, нещодавно припинила свою роботу і Менська автобусна станція.
Планує підвищити вартість проїзду і Київське метро з 4 до 8 грн. При користуванні проїзним квитком вартість поїздки становитиме 6,50 грн.
Відчули подорожчання і наші земляки - пасажири автобусного сполучення. З першого дня літа проїзд з райцентру до Чернігова коштує тепер не 45, а 50 грн. До речі, через свою збитковість, за аналогом Сновська, нещодавно припинила свою роботу і Менська автобусна станція.
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