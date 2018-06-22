Тиждень з безпеки життєдіяльності

У рамках проведення «Тижня знань з безпеки життєдіяльності» протягом минулого тижня рятувальники влаштували для малечі з пришкільних таборів відпочинку Сновської ЗОШ №1, №2 та районної гімназії екскурсії до пожежної частини, під час яких ознайомили дітей зі своєю діяльністю, розповіли про наслідки, до яких може призвести гра з вогнем, а також про правила поведінки у випадку пожежі.
Малюки повторили номери телефонів екстрених служб міста, а також дізналися, яку саме інформацію слід повідомляти диспетчеру. Рятувальники показали малечі аварійно-рятувальне спорядження та пожежну техніку, провели показовий виступ щодо ліквідації умовної пожежі. Сновський районний сектор Управління ДСНС звертається до всіх з проханням не залишати дітей без нагляду та частіше контролювати їхні розваги.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
Малюки повторили номери телефонів екстрених служб міста, а також дізналися, яку саме інформацію слід повідомляти диспетчеру. Рятувальники показали малечі аварійно-рятувальне спорядження та пожежну техніку, провели показовий виступ щодо ліквідації умовної пожежі. Сновський районний сектор Управління ДСНС звертається до всіх з проханням не залишати дітей без нагляду та частіше контролювати їхні розваги.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського РС УДСНС
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