«На крыльях к мечте» від Театру танцю та моди Fashion Zone

У перший день літа мешканцям та гостям Сновська був представлений підсумковий концерт Театру танцю та моди Fashion Zone Євгенії Гордюк під назвою «На крыльях к мечте».
За його основу взято сюжет повісті-притчі Р. Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». Ведучими стали сама Євгенія Гордюк та Леся Бівалькевич. Вони намагалися донести до глядача сенс п’єси, який полягав у тому, що кожна людина має право на власну думку, має право жити так, як сама того бажає, і зовсім не обов’язково повністю наслідувати поведінку та спосіб життя оточуючих. А найголовніше – знайти свій шлях до самовдосконалення.
Такий шлях у своїх танцювальних номерах шукали і підопічні Є. Гордюк. Дівчата та хлопці показали чудові хореографічні навички та вміння, гарну техніку та низку складних підтримок.
Публіці був представлений і традиційний показ мод. Особливий шквал емоцій викликала відома колекція одягу дизайнерки «Мама+дочка».
Кожна хвилина дійства була продуманою до дрібниць. Все, починаючи від музики та закінчуючи костюмами, було доречним та цікавим.
Наостанок зі словами вдячності виступила Євгенія Гордюк, яка подякувала своїм підопічним за старання та сумлінну працю.
– Цим концертом, - ділиться дизайнерка,- ми хотіли показати, що навіть за такий короткий термін, як один рік, можна досягти чудових результатів. Головне – не боятися проявляти себе та свій талант. Я впевнена, що його має більшість людей, але, чи то невпевненість, чи то думка оточуючих не дає в повній мірі себе проявити. Недарма, за основу я взяла саме цю повість-притчу, яка вчить кожного з нас, незважаючи на будь-які обставини, знайти свій шлях у житті.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
За його основу взято сюжет повісті-притчі Р. Баха «Чайка на ім’я Джонатан Лівінгстон». Ведучими стали сама Євгенія Гордюк та Леся Бівалькевич. Вони намагалися донести до глядача сенс п’єси, який полягав у тому, що кожна людина має право на власну думку, має право жити так, як сама того бажає, і зовсім не обов’язково повністю наслідувати поведінку та спосіб життя оточуючих. А найголовніше – знайти свій шлях до самовдосконалення.
Такий шлях у своїх танцювальних номерах шукали і підопічні Є. Гордюк. Дівчата та хлопці показали чудові хореографічні навички та вміння, гарну техніку та низку складних підтримок.
Публіці був представлений і традиційний показ мод. Особливий шквал емоцій викликала відома колекція одягу дизайнерки «Мама+дочка».
Кожна хвилина дійства була продуманою до дрібниць. Все, починаючи від музики та закінчуючи костюмами, було доречним та цікавим.
Наостанок зі словами вдячності виступила Євгенія Гордюк, яка подякувала своїм підопічним за старання та сумлінну працю.
– Цим концертом, - ділиться дизайнерка,- ми хотіли показати, що навіть за такий короткий термін, як один рік, можна досягти чудових результатів. Головне – не боятися проявляти себе та свій талант. Я впевнена, що його має більшість людей, але, чи то невпевненість, чи то думка оточуючих не дає в повній мірі себе проявити. Недарма, за основу я взяла саме цю повість-притчу, яка вчить кожного з нас, незважаючи на будь-які обставини, знайти свій шлях у житті.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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