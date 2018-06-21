Засуха може призвести до значних втрат урожаю

Нині аграріїв Сновщини найбільше турбують несприятливі погодні умови, які можуть негативно вплинути на майбутній врожай.
Головний агроном ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський» (директор Сергій Скоробогатько) Василь Клименко повідомив, що цього року для посіву обрали дві основні культури – соняшник (1400 га) та кукурудзу (1100 га). Також на площі 430 га засіяна озима пшениця, ріпак (150 га) та горох (100 га). До речі, в оренді вищеназваних підприємств перебуває більше 4 тисяч гектарів землі, проте не вся вона ще повністю доведена до ладу та придатна для обробітку.
- Навіть ті дощі, які йшли минулого тижня, були досить незначними, до того ж пройшли вони смугами. Якщо на одних полях землю хоч трохи промочило, то на інших не впало ні краплини, - говорить Василь Олександрович. – Найбільше відсутність дощу вдарила по пшениці. Цього року ми розраховували на збільшення врожаю, проте погода і весною, і зараз цьому не сприяє. Ми розуміємо, що обсяги її збору не радуватимуть, через спеку та посуху врожай буде істотно менший навіть за минулорічний.
Особливо потерпає михайлівський кущ, на який майже за весь перший місяць літа не впала й краплина дощу. Наша метеостанція проводила численні досліди, зокрема, брала пробу на вологість грунту, і виявила, що продуктивної вологи там немає.
Навіть якщо дощі і підуть, то на врожай соняшника та кукурудзи ще зможуть вплинути позитивно. А от пшениці це вже не допоможе.
- Василю Олександровичу, чи впроваджували ви якісь новітні методики для обробки грунту?
- Цього року ми проводили мінімальний обробіток грунту з метою збереження вологи та ресурсів. Тим паче, для цього придбали дві нові сіялки, які дають змогу проводити якісний посів, незважаючи на незначний обробіток грунту.
Влітку у господарників роботи не меншає. Майже цілодобово відбувається обприскування мікродобривами та засобами захисту рослин від шкідників.
Головний агроном поділився і основними секретами врожайності: «Кожна культура потребує до себе уважного ставлення та належного догляду. Всі роботи щодо них мають бути своєчасними та якісними. Наше підприємство намагається та старається виконувати всі необхідні роботи саме так. А ще варто любити землю та те, чим ти займаєшся. От тоді і врожайність буде кращою».
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Головний агроном ТОВ «Щорсагроімпульс» та ПСП «Сновський» (директор Сергій Скоробогатько) Василь Клименко повідомив, що цього року для посіву обрали дві основні культури – соняшник (1400 га) та кукурудзу (1100 га). Також на площі 430 га засіяна озима пшениця, ріпак (150 га) та горох (100 га). До речі, в оренді вищеназваних підприємств перебуває більше 4 тисяч гектарів землі, проте не вся вона ще повністю доведена до ладу та придатна для обробітку.
- Навіть ті дощі, які йшли минулого тижня, були досить незначними, до того ж пройшли вони смугами. Якщо на одних полях землю хоч трохи промочило, то на інших не впало ні краплини, - говорить Василь Олександрович. – Найбільше відсутність дощу вдарила по пшениці. Цього року ми розраховували на збільшення врожаю, проте погода і весною, і зараз цьому не сприяє. Ми розуміємо, що обсяги її збору не радуватимуть, через спеку та посуху врожай буде істотно менший навіть за минулорічний.
Особливо потерпає михайлівський кущ, на який майже за весь перший місяць літа не впала й краплина дощу. Наша метеостанція проводила численні досліди, зокрема, брала пробу на вологість грунту, і виявила, що продуктивної вологи там немає.
Навіть якщо дощі і підуть, то на врожай соняшника та кукурудзи ще зможуть вплинути позитивно. А от пшениці це вже не допоможе.
- Василю Олександровичу, чи впроваджували ви якісь новітні методики для обробки грунту?
- Цього року ми проводили мінімальний обробіток грунту з метою збереження вологи та ресурсів. Тим паче, для цього придбали дві нові сіялки, які дають змогу проводити якісний посів, незважаючи на незначний обробіток грунту.
Влітку у господарників роботи не меншає. Майже цілодобово відбувається обприскування мікродобривами та засобами захисту рослин від шкідників.
Головний агроном поділився і основними секретами врожайності: «Кожна культура потребує до себе уважного ставлення та належного догляду. Всі роботи щодо них мають бути своєчасними та якісними. Наше підприємство намагається та старається виконувати всі необхідні роботи саме так. А ще варто любити землю та те, чим ти займаєшся. От тоді і врожайність буде кращою».
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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