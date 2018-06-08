пятница, 8 июня 2018 г.

Спорт

В останні весняні дні – 30 та 31 травня відбулися обласні змагання Всеукраїнського етапу «Старти надій», де брали участь учні сьомих класів та молодші. Команда Сновської гімназії, підсилена учнями Сновської ЗОШ №1 та №2, у запеклій боротьбі зайняла 2 місце, поступившись лише команді м. Ніжин.

Кращими учасниками команди стали Валерій Бібік, Данило Крапивний, Олег Салата, Валерія Полюшко, Мілана Сухобок та Кирило Коваленко.
Футбол
Відбулися два чергових тури Міжрайонної першості з футболу серед дорослих. 27 травня місцевий «Тайм» розійшовся нічиєю 1:1 з командою «Куликівка» Городнянського району. Команда «Петрівка» поступилася Городнянському «Весту» - 1:7. Сновський «Енергетик» був вихідний. 3 червня Сновський «Тайм» поступився «Дібрівному» (Городнянський район) – 1:3. Місцевий «Енергетик» здолав на виїзді команду з Петрівки з рахунком 2:1. 
Автор: на
Ярлыки:

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