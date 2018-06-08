Кращими учасниками команди стали Валерій Бібік, Данило Крапивний, Олег Салата, Валерія Полюшко, Мілана Сухобок та Кирило Коваленко.
Футбол
Відбулися два чергових тури Міжрайонної першості з футболу серед дорослих. 27 травня місцевий «Тайм» розійшовся нічиєю 1:1 з командою «Куликівка» Городнянського району. Команда «Петрівка» поступилася Городнянському «Весту» - 1:7. Сновський «Енергетик» був вихідний. 3 червня Сновський «Тайм» поступився «Дібрівному» (Городнянський район) – 1:3. Місцевий «Енергетик» здолав на виїзді команду з Петрівки з рахунком 2:1.
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