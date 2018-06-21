Голови РДА вперше долучились до практики навчань з територіальної оборони

У тактичних навчаннях «Північна фортеця-2018», які триватимуть в області до 27 червня, пройшли вишкіл і голови районних державних адміністрацій. Навчання проводять повним складом бригади територіальної оборони. У їх ході активно використовується досвід подібних військових підрозділів країн Балтії та скандинавських держав.
За дорученням голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча протягом двох днів — 19-20 червня — тривали збори керівного складу бригади ТО. До навчань долучились голови райдержадміністрацій. Вони відпрацьовували теорію та практику захисту кордонів області силами територіальної оборони: бойові стрільби, спільні заняття з резервістами, вивчали алгоритми захисту кордону, протидії та знищення танкових військ противника тощо.
— Голови РДА, які особисто відповідають за територіальну оборону відповідного району, мають не тільки забезпечити прибуття відповідної кількості військовозобов’язаних на навчання, а й самі взяти у них участь, на собі відчути умови перебування у наметовому містечку, долучитись до виконання завдань спільно з підрозділами зі своїх районів, — переконаний у важливості таких заходів голова облдержадміністрації Валерій Куліч.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської облдержадміністрації.
За дорученням голови Чернігівської ОДА Валерія Куліча протягом двох днів — 19-20 червня — тривали збори керівного складу бригади ТО. До навчань долучились голови райдержадміністрацій. Вони відпрацьовували теорію та практику захисту кордонів області силами територіальної оборони: бойові стрільби, спільні заняття з резервістами, вивчали алгоритми захисту кордону, протидії та знищення танкових військ противника тощо.
— Голови РДА, які особисто відповідають за територіальну оборону відповідного району, мають не тільки забезпечити прибуття відповідної кількості військовозобов’язаних на навчання, а й самі взяти у них участь, на собі відчути умови перебування у наметовому містечку, долучитись до виконання завдань спільно з підрозділами зі своїх районів, — переконаний у важливості таких заходів голова облдержадміністрації Валерій Куліч.
Департамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю
Чернігівської облдержадміністрації.
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