Закінчено судовий розгляд справи за фактом вбивства жінки

Рішення у вказаній резонансній справі 11 червня 2018 року було винесено Чернігівським районним судом.
9 років за ґратами – таке покарання отримав чоловік, який у лютому 2018 року вбив жінку. Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, 4.02.2018 близько 9 год. 30 хв. між власницею домогосподарства у с.Стара Рудня та її знайомим на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої гість наніс близько трьох ударів кухонним ножем у грудну клітину потерпілої.
Потерпілу у притомному стані було госпіталізовано до Сновської ЦРЛ. 4 лютого 2018 р. о 14 годині 30 хвилин внаслідок великої крововтрати та проникаючих ушкоджень грудної порожнини остання, перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні, померла.
У суді чоловік свою вину визнав частково та розповів як наносив удари. Чому він це зробив, пояснити не зміг, вказавши при цьому на алкоголь, як на головного винуватця трагедії. Психіатрична експертиза визнала винного осудним, тому наступні 9 років чоловік проведе у виправній колонії.
9 років за ґратами – таке покарання отримав чоловік, який у лютому 2018 року вбив жінку. Як встановлено правоохоронцями та у подальшому судом, 4.02.2018 близько 9 год. 30 хв. між власницею домогосподарства у с.Стара Рудня та її знайомим на ґрунті вживання алкоголю та раптово виниклих особистих неприязних відносин сталася сварка, під час якої гість наніс близько трьох ударів кухонним ножем у грудну клітину потерпілої.
Потерпілу у притомному стані було госпіталізовано до Сновської ЦРЛ. 4 лютого 2018 р. о 14 годині 30 хвилин внаслідок великої крововтрати та проникаючих ушкоджень грудної порожнини остання, перебуваючи у реанімаційному відділенні лікарні, померла.
У суді чоловік свою вину визнав частково та розповів як наносив удари. Чому він це зробив, пояснити не зміг, вказавши при цьому на алкоголь, як на головного винуватця трагедії. Психіатрична експертиза визнала винного осудним, тому наступні 9 років чоловік проведе у виправній колонії.
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