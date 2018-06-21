Спиртова галузь – це енергія!

Перебуваючи на території Новоборовицького спиртозаводу, народний депутат України Анатолій Євлахов оглядав його виробничі потужності і погоджувався з думкою керівника, депутата міськради Олександра Кирилюка, що спирт сьогодні - це енергія, це галузь, яку треба запускати і давати їй поштовх.
А не коливати. Тоді й існуватиме можливість виходити на нові рубежі, зберігати структуру і, головне, давати людям роботу. І хоч сьогодні внутрішній ринок горілки має динаміку до спаду, основним завданням галузі залишається аналіз ситуації і перепрофілювання МПД. Мета зрозуміла – щоб все-таки запрацювало виробництво спиртовмісної продукції, сплачувалися податки, а новоборовицький колектив отримував гідну і регулярну зарплату.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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