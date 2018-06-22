пятница, 22 июня 2018 г.

Депутат слухав, дивився та аналізував

Із робочим візитом у нашому краї перебував народний депутат Анатолій Євлахов. Його супроводжували міський голова Олександр Медведьов, помічник-консультант Вадим Сергійко, група інших посадовців.



Своє перебування на Сновщині  (минулої п’ятниці, 15 червня) народний депутат України Анатолій Євлахов  розпочав із відвідин Новоборовицького  спиртозаводу. Підприємства, яке зазнало  процесу реформування і використовує нові механізми виживання. Непрості, зі змінами не лише абревіатур, а й технологічних процесів, умов функціонування, пріоритетів. Зустрічали його там, як дорогого гостя, а директор Олександр Кирилюк зумів розповісти все так, що й не кожен зуміє. Виважено. Аналітично. Переконливо.
Наступним  пунктом поїздки Анатолія Євлахова стало локомотивне депо «Сновськ» - одне з найпотужніших підприємств нашого краю, вливання  коштів якого до бюджету міста продовжує бути відчутним.  Нелегкі часи воно наразі переживає, нелегкі зміни, а ті реформи, що проводить профільне Міністерство, досі аж ніяк не посприяли вірі у майбутні втішні перспективи.
Своєрідну екскурсію цим підприємством високому столичному гостю і всьому його оточенню провели Анна Полюшко й Максим Перваков, знову ж таки  продемонструвавши і знання справи, і вболівання за неї.
А між тим свого депутата вже чекали медики, які поспішали  в БК на урочистості з нагоди професійного свята. У вишиванках й білосніжних халатиках, з надією в очах слухали вони розповідь Анатолія Сергійовича про справи в державі, його кроки, направлені на  допомогу і 207 виборчому округу, і Сновщині окремо. Цього разу він  давав зелену вулицю новенькій автівці, придбаній за його сприяння для поїздок до пацієнтів комунальній установі «Сновський районний  Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Народний обранець обговорив також хід медичної реформи та особливості надання  медичних послуг у районі. Порадив Олені Шарпан стукати в усі двері, більше звертатися і до нього особисто (задля вирішення поточних  проблем). В існування однієї (як підключення до інтернету) Анатолій Сергійович взагалі не повірив відразу, вважаючи абсолютно подоланою за короткий відрізок часу.
А далі був його виступ зі сцени РБК, лаконічний, схожий не на звичний штамп,  а на відверту розмову з друзями.  Розмову, у якій простежувалось повне володіння нинішньою ситуацією і в Україні, і в окрузі, звучав  детальний звіт про зроблене для виборців.
До речі, Анатолій Євлахов запевнив, що і надалі не полишатиме наміри допомагати Сновщині, залучаючи до співпраці інших  депутатів, голову обласної ради, земляка, Ігоря Вдовенка, міську владу.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Автор: на
Ярлыки:

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