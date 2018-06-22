Депутат слухав, дивився та аналізував

Із робочим візитом у нашому краї перебував народний депутат Анатолій Євлахов. Його супроводжували міський голова Олександр Медведьов, помічник-консультант Вадим Сергійко, група інших посадовців.
Своє перебування на Сновщині (минулої п’ятниці, 15 червня) народний депутат України Анатолій Євлахов розпочав із відвідин Новоборовицького спиртозаводу. Підприємства, яке зазнало процесу реформування і використовує нові механізми виживання. Непрості, зі змінами не лише абревіатур, а й технологічних процесів, умов функціонування, пріоритетів. Зустрічали його там, як дорогого гостя, а директор Олександр Кирилюк зумів розповісти все так, що й не кожен зуміє. Виважено. Аналітично. Переконливо.
Наступним пунктом поїздки Анатолія Євлахова стало локомотивне депо «Сновськ» - одне з найпотужніших підприємств нашого краю, вливання коштів якого до бюджету міста продовжує бути відчутним. Нелегкі часи воно наразі переживає, нелегкі зміни, а ті реформи, що проводить профільне Міністерство, досі аж ніяк не посприяли вірі у майбутні втішні перспективи.
Своєрідну екскурсію цим підприємством високому столичному гостю і всьому його оточенню провели Анна Полюшко й Максим Перваков, знову ж таки продемонструвавши і знання справи, і вболівання за неї.
А між тим свого депутата вже чекали медики, які поспішали в БК на урочистості з нагоди професійного свята. У вишиванках й білосніжних халатиках, з надією в очах слухали вони розповідь Анатолія Сергійовича про справи в державі, його кроки, направлені на допомогу і 207 виборчому округу, і Сновщині окремо. Цього разу він давав зелену вулицю новенькій автівці, придбаній за його сприяння для поїздок до пацієнтів комунальній установі «Сновський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Народний обранець обговорив також хід медичної реформи та особливості надання медичних послуг у районі. Порадив Олені Шарпан стукати в усі двері, більше звертатися і до нього особисто (задля вирішення поточних проблем). В існування однієї (як підключення до інтернету) Анатолій Сергійович взагалі не повірив відразу, вважаючи абсолютно подоланою за короткий відрізок часу.
А далі був його виступ зі сцени РБК, лаконічний, схожий не на звичний штамп, а на відверту розмову з друзями. Розмову, у якій простежувалось повне володіння нинішньою ситуацією і в Україні, і в окрузі, звучав детальний звіт про зроблене для виборців.
До речі, Анатолій Євлахов запевнив, що і надалі не полишатиме наміри допомагати Сновщині, залучаючи до співпраці інших депутатів, голову обласної ради, земляка, Ігоря Вдовенка, міську владу.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
Своє перебування на Сновщині (минулої п’ятниці, 15 червня) народний депутат України Анатолій Євлахов розпочав із відвідин Новоборовицького спиртозаводу. Підприємства, яке зазнало процесу реформування і використовує нові механізми виживання. Непрості, зі змінами не лише абревіатур, а й технологічних процесів, умов функціонування, пріоритетів. Зустрічали його там, як дорогого гостя, а директор Олександр Кирилюк зумів розповісти все так, що й не кожен зуміє. Виважено. Аналітично. Переконливо.
Наступним пунктом поїздки Анатолія Євлахова стало локомотивне депо «Сновськ» - одне з найпотужніших підприємств нашого краю, вливання коштів якого до бюджету міста продовжує бути відчутним. Нелегкі часи воно наразі переживає, нелегкі зміни, а ті реформи, що проводить профільне Міністерство, досі аж ніяк не посприяли вірі у майбутні втішні перспективи.
Своєрідну екскурсію цим підприємством високому столичному гостю і всьому його оточенню провели Анна Полюшко й Максим Перваков, знову ж таки продемонструвавши і знання справи, і вболівання за неї.
А між тим свого депутата вже чекали медики, які поспішали в БК на урочистості з нагоди професійного свята. У вишиванках й білосніжних халатиках, з надією в очах слухали вони розповідь Анатолія Сергійовича про справи в державі, його кроки, направлені на допомогу і 207 виборчому округу, і Сновщині окремо. Цього разу він давав зелену вулицю новенькій автівці, придбаній за його сприяння для поїздок до пацієнтів комунальній установі «Сновський районний Центр первинної медико-санітарної допомоги».
Народний обранець обговорив також хід медичної реформи та особливості надання медичних послуг у районі. Порадив Олені Шарпан стукати в усі двері, більше звертатися і до нього особисто (задля вирішення поточних проблем). В існування однієї (як підключення до інтернету) Анатолій Сергійович взагалі не повірив відразу, вважаючи абсолютно подоланою за короткий відрізок часу.
А далі був його виступ зі сцени РБК, лаконічний, схожий не на звичний штамп, а на відверту розмову з друзями. Розмову, у якій простежувалось повне володіння нинішньою ситуацією і в Україні, і в окрузі, звучав детальний звіт про зроблене для виборців.
До речі, Анатолій Євлахов запевнив, що і надалі не полишатиме наміри допомагати Сновщині, залучаючи до співпраці інших депутатів, голову обласної ради, земляка, Ігоря Вдовенка, міську владу.
Олена КОМПАНЕЦЬ, фото автора
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