Завершився обласний етап Всеукраїнської спартакіади серед потерпілих на виробництві «Сила духу» в Чернігівській області

Всеукраїнська спартакіада «Сила духу» проводиться з метою підтримки у потерпілих внаслідок нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань цілеспрямованості у подоланні особистих фізичних меж, реабілітації засобами фізичної культури і спорту для подальшої адаптації у суспільство, залучення органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, громадськості до проблем громадян з обмеженими можливостями.
14червня на спортивній базі олімпійської підготовки з біатлону та лижного спорту в Чернігові відбулися обласні відбірні змагання VI Всеукраїнської спартакіади серед інвалідів праці «Сила духу». У результаті змагань з армспортуу ваговій категорії понад 85 кг учасники посіли такі місця: Воробей С.А. – 2 місце, Лепень С.В. – 3 місце. У змаганнях з настільного тенісу Акуленко І.І. виборов 3 місце.
начальник Городнянського відділення
управління виконавчої дирекції Фонду
соціального страхування України
в Чернігівській області
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