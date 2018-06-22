Що хвилює сучасну молодь?

Останньої неділі червня в Україні відзначається День молоді. Напередодні цієї дати ми поцікавилися, що хвилює молодь Сновщини найбільше та чи задоволені вони життям у своїй країні. А найголовніше – чи варто відзначати це свято, якщо на сході України триває війна?
Артур Грищенко, 24 роки:
- Я вважаю, що економіка нашої країни зараз на мінімальному рівні. Низькі заробітні плати, відсутність роботи, постійне підвищення цін, і це ще далеко не повний перелік того, чим я не задоволений, живучи тут. Особисто мене, та і, думаю, більшість молоді, хвилює, як та де заробити достатню кількість грошей, щоб забезпечити достойне майбутнє і собі, і майбутній сім’ї.
А святкувати цей день – обов’язково. Навпаки, слід показати, що українці, незважаючи ні на що, вміють веселитися та бути оптимістами.
Лілія Супруненко, 17 років:
- Найпопулярнішим питанням серед молоді мого віку є питання майбутнього. Кожен вже планує куди вступатиме, обирає свою майбутню професію, з якою хоче пов’язати все своє життя. Чи задоволена я життям в Україні? Для мене це питання – досить неоднозначне, тому що Україна – це моя Батьківщина і тут є багато чого хорошого та гарного. Але, на жаль, тут не перед кожним відкриваються великі можливості і перспективи, тому інколи закрадаються думки про краще майбутнє за кордоном. Але, як то кажуть, краще там, де нас нема. Ми повинні самі створювати таку країну, в якій будемо жити із задоволенням.
Відзначати це свято у такий складний для країни час не дуже доречно, але, можливо, саме святкування відволіче нас від усіх проблем хоч на декілька годин і додасть людям гарного настрою.
Нікіта Бондаренко, 17 років:
- Моя країна мені подобається такою, якою є. Звичайно, проблем тут багато, проте у деяких країнах ситуація ще гірша. Особисто для себе перспективи я бачу. А от щодо святкування, то, думаю, що це недоречно. Адже зараз на сході більшість воїнів саме молодь, яка віддає своє життя за наш з вами спокій та мир.
Юлія Литвин, 22 роки:
- На мою думку, працевлаштування і відсутність можливостей для самореалізації є найактуальнішими проблемами сучасної молоді. Власне, цим я і не задоволена, адже щороку тисячі студентів, закінчуючи університети, працюють зовсім не за спеціальностями, а прямують на роботу в McDonalds, call center або ж взагалі за кордон. Саме тому життям тут я не задоволена. Думаю, молодь України достойна кращого.
Не знаю, правильно чи ні відзначати це свято зараз, але я разом зі своїми одногрупниками буду святкувати. Від того, чи святкуватимемо ми те чи інше свято, ситуація там не зміниться. Слід не забувати – майбутнє України в руках молоді, і ми не маємо права їх опускати.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
Артур Грищенко, 24 роки:
- Я вважаю, що економіка нашої країни зараз на мінімальному рівні. Низькі заробітні плати, відсутність роботи, постійне підвищення цін, і це ще далеко не повний перелік того, чим я не задоволений, живучи тут. Особисто мене, та і, думаю, більшість молоді, хвилює, як та де заробити достатню кількість грошей, щоб забезпечити достойне майбутнє і собі, і майбутній сім’ї.
А святкувати цей день – обов’язково. Навпаки, слід показати, що українці, незважаючи ні на що, вміють веселитися та бути оптимістами.
Лілія Супруненко, 17 років:
- Найпопулярнішим питанням серед молоді мого віку є питання майбутнього. Кожен вже планує куди вступатиме, обирає свою майбутню професію, з якою хоче пов’язати все своє життя. Чи задоволена я життям в Україні? Для мене це питання – досить неоднозначне, тому що Україна – це моя Батьківщина і тут є багато чого хорошого та гарного. Але, на жаль, тут не перед кожним відкриваються великі можливості і перспективи, тому інколи закрадаються думки про краще майбутнє за кордоном. Але, як то кажуть, краще там, де нас нема. Ми повинні самі створювати таку країну, в якій будемо жити із задоволенням.
Відзначати це свято у такий складний для країни час не дуже доречно, але, можливо, саме святкування відволіче нас від усіх проблем хоч на декілька годин і додасть людям гарного настрою.
Нікіта Бондаренко, 17 років:
- Моя країна мені подобається такою, якою є. Звичайно, проблем тут багато, проте у деяких країнах ситуація ще гірша. Особисто для себе перспективи я бачу. А от щодо святкування, то, думаю, що це недоречно. Адже зараз на сході більшість воїнів саме молодь, яка віддає своє життя за наш з вами спокій та мир.
Юлія Литвин, 22 роки:
- На мою думку, працевлаштування і відсутність можливостей для самореалізації є найактуальнішими проблемами сучасної молоді. Власне, цим я і не задоволена, адже щороку тисячі студентів, закінчуючи університети, працюють зовсім не за спеціальностями, а прямують на роботу в McDonalds, call center або ж взагалі за кордон. Саме тому життям тут я не задоволена. Думаю, молодь України достойна кращого.
Не знаю, правильно чи ні відзначати це свято зараз, але я разом зі своїми одногрупниками буду святкувати. Від того, чи святкуватимемо ми те чи інше свято, ситуація там не зміниться. Слід не забувати – майбутнє України в руках молоді, і ми не маємо права їх опускати.
Розмовляла Тетяна ЛИТВИН
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