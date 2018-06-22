пятница, 22 июня 2018 г.

Більше 50 різновидів ірисів вирощує у своєму садку Людмила Ковалевська

Людмилу Ковалевську односельці називають справжньою господинею. Вже 30 років жінка працює у сільській бібліотеці, та окрім основного заняття, вона має  хобі – вирощує декоративні ягоди, квіти та дерева.
Людмила Ковалевська на фоні створених власноруч ошибан (різновид картин, виготовлених з природних матеріалів – листя, квітів, пуху - Авт.) 



З дитинства Людмила Григорівна обожнювала природу,  насолоджувалася красою квітів, ароматами свіжих плодів та ягід. З часом почала цікавитися садовим дизайном.
Своїми знаннями любила ділитися з господинями, які приходили у бібліотеку за книгами. Так поступово і виник задум створити у Кучинівці жіночий клуб «Оазис», який діє вже 10 років. Тут майстрині з усього села обмінюються інформацією та знаннями про те, як правильно доглядати за рослинами. Разом вони замовляють нову розсаду та насіння з усієї України. Не соромляться та їздять одна до одної на земельні ділянки, щоб побачити як росте та чи інша рослинка, обмінюються найкращими сортами між собою.
Як і більшість мешканців Кучинівки, Людмила Григорівна займається вирощуванням полуниці. Але, не для продажу, а просто, щоб поласувати цією корисною та смачною ягодою зі своєю родиною, тим паче – це її улюблена. Найпершою у ботанічному саду Києва придбала «Ольвію» - дуже ранній сорт полуниці, який починає плодоносити ще з сере­дини травня. Найбільш пізнім є «Мальвіна», а «Королева Єлизавета» дає плоди ціле літо. Загалом, у жінки більше 10 різноманітних та нових сортів полуниці.
Не лише нею займається Людмила Григорівна. У її арсеналі безліч різноманітних квітів, а найулюбленіших – ірисів – більше 50 видів.
- Мій сад, - розповідає вона, - вже старий, тому зараз я почала його оновлювати. А ще для того, щоб моє обійстя стало затишнішим, почала займатися садовим дизайном: створюю альпійські гірки з каміння, плету огорожі з лози, з поліетиленових матеріалів створюю різні фігури. Такі речі, на мою думку, лише прикрашають кожне подвір’я. І біля бібліотеки хочу створити щось подібне. Робота у мене творча, мабуть, саме тому й почала створювати та навчатися чогось нового. Адже кожна людина має розвиватися та не боятися займатися тим, що їй до душі.
Тетяна ЛИТВИН
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