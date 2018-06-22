Більше 50 різновидів ірисів вирощує у своєму садку Людмила Ковалевська

Людмилу Ковалевську односельці називають справжньою господинею. Вже 30 років жінка працює у сільській бібліотеці, та окрім основного заняття, вона має хобі – вирощує декоративні ягоди, квіти та дерева.
З дитинства Людмила Григорівна обожнювала природу, насолоджувалася красою квітів, ароматами свіжих плодів та ягід. З часом почала цікавитися садовим дизайном.
Своїми знаннями любила ділитися з господинями, які приходили у бібліотеку за книгами. Так поступово і виник задум створити у Кучинівці жіночий клуб «Оазис», який діє вже 10 років. Тут майстрині з усього села обмінюються інформацією та знаннями про те, як правильно доглядати за рослинами. Разом вони замовляють нову розсаду та насіння з усієї України. Не соромляться та їздять одна до одної на земельні ділянки, щоб побачити як росте та чи інша рослинка, обмінюються найкращими сортами між собою.
Як і більшість мешканців Кучинівки, Людмила Григорівна займається вирощуванням полуниці. Але, не для продажу, а просто, щоб поласувати цією корисною та смачною ягодою зі своєю родиною, тим паче – це її улюблена. Найпершою у ботанічному саду Києва придбала «Ольвію» - дуже ранній сорт полуниці, який починає плодоносити ще з середини травня. Найбільш пізнім є «Мальвіна», а «Королева Єлизавета» дає плоди ціле літо. Загалом, у жінки більше 10 різноманітних та нових сортів полуниці.
Не лише нею займається Людмила Григорівна. У її арсеналі безліч різноманітних квітів, а найулюбленіших – ірисів – більше 50 видів.
- Мій сад, - розповідає вона, - вже старий, тому зараз я почала його оновлювати. А ще для того, щоб моє обійстя стало затишнішим, почала займатися садовим дизайном: створюю альпійські гірки з каміння, плету огорожі з лози, з поліетиленових матеріалів створюю різні фігури. Такі речі, на мою думку, лише прикрашають кожне подвір’я. І біля бібліотеки хочу створити щось подібне. Робота у мене творча, мабуть, саме тому й почала створювати та навчатися чогось нового. Адже кожна людина має розвиватися та не боятися займатися тим, що їй до душі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Людмила Ковалевська на фоні створених власноруч ошибан (різновид картин, виготовлених з природних матеріалів – листя, квітів, пуху - Авт.)
З дитинства Людмила Григорівна обожнювала природу, насолоджувалася красою квітів, ароматами свіжих плодів та ягід. З часом почала цікавитися садовим дизайном.
Своїми знаннями любила ділитися з господинями, які приходили у бібліотеку за книгами. Так поступово і виник задум створити у Кучинівці жіночий клуб «Оазис», який діє вже 10 років. Тут майстрині з усього села обмінюються інформацією та знаннями про те, як правильно доглядати за рослинами. Разом вони замовляють нову розсаду та насіння з усієї України. Не соромляться та їздять одна до одної на земельні ділянки, щоб побачити як росте та чи інша рослинка, обмінюються найкращими сортами між собою.
Як і більшість мешканців Кучинівки, Людмила Григорівна займається вирощуванням полуниці. Але, не для продажу, а просто, щоб поласувати цією корисною та смачною ягодою зі своєю родиною, тим паче – це її улюблена. Найпершою у ботанічному саду Києва придбала «Ольвію» - дуже ранній сорт полуниці, який починає плодоносити ще з середини травня. Найбільш пізнім є «Мальвіна», а «Королева Єлизавета» дає плоди ціле літо. Загалом, у жінки більше 10 різноманітних та нових сортів полуниці.
Не лише нею займається Людмила Григорівна. У її арсеналі безліч різноманітних квітів, а найулюбленіших – ірисів – більше 50 видів.
- Мій сад, - розповідає вона, - вже старий, тому зараз я почала його оновлювати. А ще для того, щоб моє обійстя стало затишнішим, почала займатися садовим дизайном: створюю альпійські гірки з каміння, плету огорожі з лози, з поліетиленових матеріалів створюю різні фігури. Такі речі, на мою думку, лише прикрашають кожне подвір’я. І біля бібліотеки хочу створити щось подібне. Робота у мене творча, мабуть, саме тому й почала створювати та навчатися чогось нового. Адже кожна людина має розвиватися та не боятися займатися тим, що їй до душі.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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