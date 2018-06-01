Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім…

У ЗОШ № 2
Міська школа №2, в якій навчалося в цьому році 273 учні, теж проводжала в добру путь своїх випускників.
Право підняти державний прапор і відкрити урочисту лінійку надали кращим учням школи Ані Батюк (9 кл.) та Данилу Кононевичу (4 кл.). Напутні слова п’ятнадцяти 11-класникам лунали від директора школи О.В. Макаренко, класного керівника М.В.Тітенко, гостя свята - секретаря виконавчого комітету Р.В.Кравця, першокласників та батьків. Випускники ж у свою чергу подякували педагогам за навчання і переданий досвід та пообіцяли не забувати рідну школу. Цей день у школі, можливо, стане останнім і для декого з 26 учнів дев’ятого класу, які після складання ДПА вирішать продовжити навчання в коледжах, ліцеях тощо. А от для всіх інших учнів урочиста лінійка означала початок веселих літніх канікул. За успіхи в навчанні і позашкільних заходах школярам були вручені дипломи, похвальні листи та подарунки. Також відзначили і кращих вчителів.
Прощальний шкільний вальс… Сльози радості і розлуки на очах педагогів, батьків і вже таких дорослих одинадцятикласників… Жовто-блакитні кульки летять у світлу далечінь, як символ здійснення всіх задумів… І звуки останнього дзвоника… Це Софія Медик (1кл.) та Богдан Ісаченко (11 кл.) закликають всіх на останній урок в цьому навчальному році.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
Міська школа №2, в якій навчалося в цьому році 273 учні, теж проводжала в добру путь своїх випускників.
Право підняти державний прапор і відкрити урочисту лінійку надали кращим учням школи Ані Батюк (9 кл.) та Данилу Кононевичу (4 кл.). Напутні слова п’ятнадцяти 11-класникам лунали від директора школи О.В. Макаренко, класного керівника М.В.Тітенко, гостя свята - секретаря виконавчого комітету Р.В.Кравця, першокласників та батьків. Випускники ж у свою чергу подякували педагогам за навчання і переданий досвід та пообіцяли не забувати рідну школу. Цей день у школі, можливо, стане останнім і для декого з 26 учнів дев’ятого класу, які після складання ДПА вирішать продовжити навчання в коледжах, ліцеях тощо. А от для всіх інших учнів урочиста лінійка означала початок веселих літніх канікул. За успіхи в навчанні і позашкільних заходах школярам були вручені дипломи, похвальні листи та подарунки. Також відзначили і кращих вчителів.
Прощальний шкільний вальс… Сльози радості і розлуки на очах педагогів, батьків і вже таких дорослих одинадцятикласників… Жовто-блакитні кульки летять у світлу далечінь, як символ здійснення всіх задумів… І звуки останнього дзвоника… Це Софія Медик (1кл.) та Богдан Ісаченко (11 кл.) закликають всіх на останній урок в цьому навчальному році.
Лариса МАРТИНЕНКО, фото автора
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