пятница, 22 июня 2018 г.

Медицина у них – «в крові!»

Кажуть, що лікар – посередник між людиною і Богом…
Дійсно, у багатьох ситуаціях медпрацівник є останньою  рятівною інстанцією для хворого. Клятва Гіппократа спонукає  людей у білих  халатах перебороти всі емоції й особисті негаразди, щоб виконати свій обов’язок. Лікар часто лікує не лише тіло, а й душу людини, вселяючи в її  серце віру та надію. І це не можуть  не цінувати ті, кому медики дарують  радість одужання чи поліпшують якість здоров’я і життя.




Колективи первинної і вторинної ланок нашої ЦРЛ напередодні професійного свята приймали  сердечні побажання  і від мерії, і від райради з райдержадміністрацією, і від почесних гостей, які знайшли можливість їх привітати.  Серед них – голова обласної ради Ігор Вдовенко, народний депутат Анатолій Євлахов, які зі сцени РБК і у прямому спілкуванні з лікарями і медсестрами говорили про їхню значимість і вагу у розбудові життя рідної громади.
Названі високопосадовці вручили сновським медикам подарунки, грамоти і грошові винагороди.
На знімках Олени
КОМПАНЕЦЬ фрагменти свята.

Автор: на
Ярлыки:

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