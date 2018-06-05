Розпочалися відбірні регіональні змагання VI Всеукраїнської спартакіади «Сила духу»

До програми фінальної частини Всеукраїнської спартакіади включено 6 видів спорту: армспорт, бомбаскет, гирьовий спорт, дартс, настільний теніс, шахи. Переможці визначатимуться в особистій, командній за видами спорту та загальнокомандній першостях. Спортсмени, які посядуть призові місця в особистих змаганнях в кожному виді програми, традиційно нагороджуватимуться також цінними подарунками.
Характерною ознакою є невпинне зростання масовості та популярності спартакіади серед потерпілих на виробництві, що ілюструють дані щодо кількості учасників відборів за роками: 2013 рік – 1478 осіб; 2014 рік – 1722; 2015 рік – 1785; 2016 рік – 2037; 2017 рік – 2287.
Спартакіада є значимою загальнонаціональною подією. Виявом належної державної уваги до цього заходу та визнання його важливого статусу є вітання, які щороку адресуються учасникам та організаторам спартакіади Президентом України, Головою Верховної Ради України, Прем’єр-міністром України, Міністром соціальної політики України. Як зазначив, зокрема, в одному з них П. Порошенко: «Є всі підстави упевнено заявити про запровадження в нашій державі ще однієї гарної традиції».
Найкращим же підтвердженням затребуваності в суспільстві і життєдайності ідей Всеукраїнської спартакіади «Сила духу» є щирі слова подяки від її учасників, в яких емоційно і напрочуд душевно відображається сутність цього, втілюваного Фондом для людей, проекту. Інвалід-колясочниця з Донеччини Л. Кірковська про це сказала так: «Після таких неповторних подій надовго залишається наснага, народжуються сміливі плани на майбутнє і просто хочеться жити яскравим різнобарвним життям».
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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