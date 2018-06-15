Гроші за зекономлену субсидію

Відповідно до п.18 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого Постановою №848 від 21 жовтня 1995 р., після закінчення опалювального сезону частина суми невикористаної внаслідок економії споживання енергоресурсів житлової субсидії
на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.
Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії громадянам необхідно звернутися до 1.09.2018 р. з відповідною заявою до управління соціального захисту населення Сновської РДА. Управлінням вже розпочато прийом заяв для отримання коштів згідно зі списками, які надали надавачі комунальних послуг.
Виплата коштів невикористаної житлової субсидії буде в жовтні - листопаді 2018 року через особові рахунки в банківських установах або відділення поштового зв’язку ПАТ «Укпошта».
За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
на оплату комунальних послуг з постачання та розподілу природного газу та постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення, що не перевищує вартості 100 куб. метрів природного газу або 150 кВт електричної енергії на початок нового неопалювального сезону (станом на 1 травня поточного календарного року), повертається домогосподарству, яке забезпечило таку економію.
Для отримання коштів невикористаної житлової субсидії громадянам необхідно звернутися до 1.09.2018 р. з відповідною заявою до управління соціального захисту населення Сновської РДА. Управлінням вже розпочато прийом заяв для отримання коштів згідно зі списками, які надали надавачі комунальних послуг.
Виплата коштів невикористаної житлової субсидії буде в жовтні - листопаді 2018 року через особові рахунки в банківських установах або відділення поштового зв’язку ПАТ «Укпошта».
За більш детальною інформацією звертайтеся до управління соціального захисту населення або за тел. 2-13-65.
Комментариев нет:
Отправить комментарий