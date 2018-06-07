Чи вистачить дров Сновщині?

«Чи вистачить дров населенню Сновщини на наступний опалювальний сезон?» - запитують наші читачі і скаржаться, що на місцевих пилорамах вже навіть не записують в чергу людей на придбання обрізків. Вивчивши ситуацію в районі, відповідь надає відділ економічного розвитку та житлово-комунального господарства райдержадміністрації.
На державних підприємствах «Сновськрайагролісгосп» та Щорському, Єлінському, Староруднянському, Тихоновицькому і Новоборовицькому лісництвах дрова різних порід дерев наявні в достатній кількості. Середня вартість за 1 м куб. соснового кругляка становить 150-170 грн, липи – 120-155 грн, дуб/береза – 180-215 грн. Проте досить дороговартісна доставка. Деякі підприємства готові здійснити її самі. Більш детальну інформацією щодо умов придбання дров можна уточнювати за телефонами:
ДП «Сновськрайагролісгосп» – 2-10-30;
Щорське лісництво – 2-13-43;
Єлінське лісництво – 4-57-26;
Староруднянське лісництво – 2-75-83;
Тихоновицьке лісництво – 2-75-38;
Новоборовицьке лісництво – 4-71-41.
Стосовно ж приватних пилорам, то зазначимо, що на них виготовляють не дрова, а пиломатеріали. Відходи від виробництва у вигляді тирси та обрізків приватні підприємці використовують для опалення своїх приміщень чи сушарок деревини. Якщо відходи є в надлишковій кількості, їх можуть продавати населенню. Керівники комерційних підприємств приватної власності самостійно визначають напрямки збуту продукції. Органи влади можуть лише рекомендувати у першу чергу продавати обрізки місцевому населенню, а не за межі району.
На державних підприємствах «Сновськрайагролісгосп» та Щорському, Єлінському, Староруднянському, Тихоновицькому і Новоборовицькому лісництвах дрова різних порід дерев наявні в достатній кількості. Середня вартість за 1 м куб. соснового кругляка становить 150-170 грн, липи – 120-155 грн, дуб/береза – 180-215 грн. Проте досить дороговартісна доставка. Деякі підприємства готові здійснити її самі. Більш детальну інформацією щодо умов придбання дров можна уточнювати за телефонами:
ДП «Сновськрайагролісгосп» – 2-10-30;
Щорське лісництво – 2-13-43;
Єлінське лісництво – 4-57-26;
Староруднянське лісництво – 2-75-83;
Тихоновицьке лісництво – 2-75-38;
Новоборовицьке лісництво – 4-71-41.
Стосовно ж приватних пилорам, то зазначимо, що на них виготовляють не дрова, а пиломатеріали. Відходи від виробництва у вигляді тирси та обрізків приватні підприємці використовують для опалення своїх приміщень чи сушарок деревини. Якщо відходи є в надлишковій кількості, їх можуть продавати населенню. Керівники комерційних підприємств приватної власності самостійно визначають напрямки збуту продукції. Органи влади можуть лише рекомендувати у першу чергу продавати обрізки місцевому населенню, а не за межі району.
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