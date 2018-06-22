пятница, 22 июня 2018 г.

Зброю та боєприпаси вилучили оперативно

Правоохоронці встановили, що житель міста Мена зберігав у власному помешканні військові засоби ураження.
За попередньою інформацією, зловмисник привозив зброю з району проведення Операції об’єднаних сил, куди періодично виїздив.  Вирішується питання щодо оголошення зловмиснику про підозру в скоєнні злочину та обрання запобіжного заходу. Операція з викриття зловмисника проводилась спільно з поліцією під процесуальним керівництвом прокуратури.
Автор: на

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