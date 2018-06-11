До уваги мисливців та рибалок

Голова УТМР Ігор Мося повідомив, що на річках вилов риби вже дозволений з 26 травня. Заборона на риболовлю триває лише на моторних човнах – по 15 червня; на водосховищах – по 14 червня; на ставках – по 4 липня.
Мисливцям слід не забувати, що залишився останній місяць сплати членських внесків. Згідно з новим статутом УТМР п.8.3, який діє вже 2 роки, членські внески сплачуються до 1 липня. Після цієї дати сплачувати внески доведеться на загальних засадах, як нововступні.
Мисливцям слід не забувати, що залишився останній місяць сплати членських внесків. Згідно з новим статутом УТМР п.8.3, який діє вже 2 роки, членські внески сплачуються до 1 липня. Після цієї дати сплачувати внески доведеться на загальних засадах, як нововступні.
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