20,8% працюючих проходять медичну реабілітацію після інфаркту міокарда та операцій на серці

З початку 2018 року за рахунок коштів Фонду соціального страхування України на відновне лікування у реабілітаційних відділеннях санаторно-курортних закладів було направлено понад 15 тис. застрахованих осіб. З них лікування за профілем кардіореабілітація (гострий інфаркт міокарда, операції на серці) отримали 20,8%.
«За рахунок коштів Фонду реабілітацію отримують офіційно працевлаштовані, тобто здебільшого це достатньо молоді люди, які, на жаль, уже перенесли важкі захворювання. Наприклад, ми направляли за кошти ФССУ на курс відновного лікування чоловіка, який переніс інфаркт ще до 40 років. Ця програма фінансується Фондом повністю й дозволяє пацієнтам відновити здоров’я та працездатність, а також мінімізувати ризик рецидивів», – зазначає директор департаменту медичних та соціальних послуг виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України Олена Пухка.
Крім того, у розрізі профілів лікування 20,2% застрахованих осіб були направлені до санаторно-курортного закладу за профілем м’язово-скелетної реабілітації (ортопедичні, травматологічні операції); 17,9% – за профілем цукрового діабету; 14,2% – нейрореабілітації (інсульти, черепно-мозкові травми); 9,4% – у разі ускладненої вагітності; 6,6% – після операцій на органах травлення; 10,9% – за іншими профілями.
У Фонді соціального страхування України зазначають, що вчасна реабілітація осіб зі складними патологіями є одним з головних чинників упередження настання первинної інвалідності. Зокрема, у 2017 році за кошти ФССУ реабілітаційне лікування отримали понад 25 000 застрахованих осіб і членів їх сімей, серед яких більше 19 000 мали складну патологію з тривалим лікуванням – завдяки отриманій реабілітації 83% з них відновили здоров’я та приступили до роботи одразу після повернення з санаторію.
Нагадаємо, з 01 січня 2018 року Фонд здійснив реформування системи надання соціальних послуг, перевівши їх на адресність. Сьогодні ФССУ оплачує реабілітаційне лікування за медичними показами кожному працевлаштованому, потреба в забезпеченні соціальною послугою покривається 100%.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
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