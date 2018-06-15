Із «Променем» не розлучайтеся!

Цього тижня сновські поштовики у тандемі з «променівцями» проводили традиційну акцію «День передплатника». Вийшла вона незаангажованою і емоційною. Люди не лише підходили до листонош і операторів зв’язку, представників районної газети, а й щось вимовляли, розмірковували, радили.
Висловлювали побажання журналістам писати більше «гостренького», правдиво показувати життя громади – з усіма її плюсами й мінусами, з усім, що хвилює й викликає радість.
Ну як із цим не погодитися? Як не прислухатися до читацької позиції? Адже це – наше сьогодення і майбуття, наші плани й мрії. А мрії збуваються, коли дуже захотіти, коли зробити для їхньої реалізації усе можливе.
Колектив районки стоїть саме на такій платформі, упевнено долаючи маленькі і великі труднощі, вирішуючи щоденну низку різноманітних питань.
В акцію ми також включилися активно. Принесли передплатникам і поштовикам маленькі даруночки, часточки своїх сердець. Агітували, як могли, за рідний щотижневик у сподіваннях, що подібну агітацію сновчани оцінять і почують. Вийшло наче непогано: серед усього передплаченого найближча газета посідала лідируюче місце. А попереду інші дні, у які можна вільно завітати до зв’язківців, засвідчивши бажання, і у другому півріччі з «Променем» не розлучатися.
Олена КОМПАНЕЦЬ
На фото автора фрагменти акції.
Висловлювали побажання журналістам писати більше «гостренького», правдиво показувати життя громади – з усіма її плюсами й мінусами, з усім, що хвилює й викликає радість.
Ну як із цим не погодитися? Як не прислухатися до читацької позиції? Адже це – наше сьогодення і майбуття, наші плани й мрії. А мрії збуваються, коли дуже захотіти, коли зробити для їхньої реалізації усе можливе.
Колектив районки стоїть саме на такій платформі, упевнено долаючи маленькі і великі труднощі, вирішуючи щоденну низку різноманітних питань.
В акцію ми також включилися активно. Принесли передплатникам і поштовикам маленькі даруночки, часточки своїх сердець. Агітували, як могли, за рідний щотижневик у сподіваннях, що подібну агітацію сновчани оцінять і почують. Вийшло наче непогано: серед усього передплаченого найближча газета посідала лідируюче місце. А попереду інші дні, у які можна вільно завітати до зв’язківців, засвідчивши бажання, і у другому півріччі з «Променем» не розлучатися.
Олена КОМПАНЕЦЬ
На фото автора фрагменти акції.
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