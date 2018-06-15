Допомога по тимчасовій непрацездатності, якщо травма сталася внаслідок алкогольного чи іншого сп’яніння, не надається

Порядок, умови видачі та продовження листків непрацездатності визначено Інструкцією про порядок видачі документів, що засвідчують тимчасову непрацездатність громадян, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 13.11.2001 № 455, порядок заповнення листка непрацездатності – Інструкцією про порядок заповнення листка непрацездатності, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров’я України від 03.11.2004 №532/274/136-ос/1406.
Відповідно до пункту 1.1 Інструкції № 455 тимчасова непрацездатність працівників засвідчується листком непрацездатності.
У разі захворювання чи травми на весь період тимчасової непрацездатності до відновлення працездатності або до встановлення групи інвалідності медико-соціальною експертною комісією (МСЕК) видається листок непрацездатності, що обраховується в календарних днях (пункт 2.1 Інструкції № 455).
Пунктом 1 Інструкції № 532 визначено, що листок непрацездатності – це багатофункціональний документ, який є підставою для звільнення від роботи у зв'язку з непрацездатністю та матеріального забезпечення застрахованої особи в разі тимчасової непрацездатності, вагітності та пологів.
Як відомо, влітку зростають ризики, пов'язані з травмами через активну діяльність і відпочинок. У той же час нерідко люди, які хочуть отримати лікарняний, бувають напідпитку.
Заступник директора департаменту фінансового контролю та аудиту – начальник відділу медичної експертизи виконавчої дирекції Фонду Олена Єлєзова зазначила, що у разі тимчасової непрацездатності, зумовленої захворюванням або травмою, внаслідок алкогольного, токсичного сп'яніння чи дії наркотиків, видається листок непрацездатності з обов'язковою позначкою про це в ньому та в медичній карті амбулаторного чи стаціонарного хворого (пункт 2.10 Інструкції № 455).
Окрім того, згідно із пунктом 5 частини 1 статті 23 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 23.09.1999 № 1105-XIV допомога по тимчасовій непрацездатності не надається у разі, якщо травма сталася внаслідок алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння або дій, пов’язаних з таким сп’янінням.
Згідно з пунктом 3 статті 30 Закону України № 1105 рішення про призначення або відмову в призначенні матеріального забезпечення та надання соціальних послуг приймається комісією (уповноваженим) із соціального страхування.
Нагадаємо, що комісія (уповноважений) із соціального страхування здійснює контроль за правильним нарахуванням і своєчасною виплатою матеріального забезпечення, приймає рішення про відмову в його призначенні, про припинення виплати матеріального забезпечення (повністю або частково), розглядає підставу і правильність видачі листків непрацездатності та інших документів, які є підставою для надання матеріального забезпечення та соціальних послуг.
Прес-служба виконавчої дирекції
Фонду соціального страхування України
Фонду соціального страхування України
(044) 206-14-39, 097-723-67-16
Комментариев нет:
Отправить комментарий