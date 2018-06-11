З ювілеєм!

Марія Михайлівна Лукашова понад тридцять років віддала районній газеті, пройшовши шлях від заввідділом до редактора.
Принципова і жіночна водночас вона зберегла ці риси характеру на довгі роки. Заслужила визнання не тільки на Сновщині, була помічником народного депутата, її поважають, пам’ятають її публікації. Марія Михайлівна – професіонал своєї справи, тож, мабуть, не випадково її день народження співпадає з Днем журналіста. З нагоди свята до неї завітали міський голова Олександр Медведьов та секретар міськради Наталія Самойлова, щоб поздоровити і вручити їй Почесну грамоту. Вони зичили ювілярці здоров’я, активного довголіття, приємного спілкування зі щирими людьми і побажали залишатися такою ж життєрадісною.
Принципова і жіночна водночас вона зберегла ці риси характеру на довгі роки. Заслужила визнання не тільки на Сновщині, була помічником народного депутата, її поважають, пам’ятають її публікації. Марія Михайлівна – професіонал своєї справи, тож, мабуть, не випадково її день народження співпадає з Днем журналіста. З нагоди свята до неї завітали міський голова Олександр Медведьов та секретар міськради Наталія Самойлова, щоб поздоровити і вручити їй Почесну грамоту. Вони зичили ювілярці здоров’я, активного довголіття, приємного спілкування зі щирими людьми і побажали залишатися такою ж життєрадісною.
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