У Сновську та Займищі пройшов VIII обласний фольклорний фестиваль-конкурс ім.В.Полевика

Його відкриття у Сновську минулої неділі розпочалося виступом лауреату Міжнародних та Всеукраїнських конкурсів молодіжного фольклорно-сценічного ансамблю «Народна криниця» Ніжинського коледжу культури і мистецтв ім.М.Заньковецької. Далі в концертному залі Будинку культури перед глядачами виступили 35 фольклорних колективів Чернігівщини. Серед них були і наші вокалісти та колективи, які продемонстрували сильні та красиві голоси і отримали призові місця у своїх номінаціях.
Зокрема, зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко) у номінації «Дитячі обрядові колективи» та автентичний гурт «Снов`яни» (керівник Ніна Квятковська) в номінації «Дорослі обрядові колективи» стали першими. Перше місце посів і народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник Оксана Бондаревська) у номінації «Ансамблі народної пісні».
У номінації «Малі форми» друге місце отримала солістка Майна Сновського Будинку культури та дует «Цвіт папороті» (керівник Оксана Бондаревська).
Загалом, окрім Сновщини, на фестивалі були представлені колективи Холминської, Гончарівської, Городнянської, Іванівської, Кіптівської, Олишівської, Козелецької, Носівської, Михайло-Коцюбинської, Холминської, Плисківської ОТГ, смт Сосниці, м.Ніжина, м.Городні, Бобровицького, Борзнянського, Бахмацького, Корюківського, Новгород-Сіверського та Куликівського районів.
Тетяна ЛИТВИН, фото О.Крумкача
Нагородження переможців фестивалю та гала-концерт відбулися за традицією на батьківщині нашого знаменитого земляка Василя Полевика – у селі Займище. Завдяки його зусиллям Чернігівщина і вся наша Україна зберегла сотні рідкісних народних пісень та музичних творів, які б могли зникнути з нашого мистецько-духовного життя разом із їхніми останніми носіями - нашими прабабусями і прадідусями.
Зустрічали гостей свята духові оркестри Сновського будинку культури та Тупичівського сільського будинку культури.
З вітальними словами до присутніх на фестивалі звернулися заступник директора департаменту ОДА Павло Веселов, міський голова Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда та керівник Сновського відділення Чернігівського земляцтва в місті Києві Лариса Моцар. Для вручення нагород на сцену запросили голову журі, директора Ніжинського коледжу В.Г.Дорохіна. Подяки облдержадміністрації за організацію фестивалю та участь у ньому оголошено начальнику відділу культури і туризму міськради Наталії Добненко та викладачу дитячої музичної школи, керівнику духового оркестру Сновського будинку культури Леоніду Рибальченку.
Гості свята мали змогу переглянути виставки образотворчого та прикладного мистецтва, фото-виставку про історію села та участь творчої Сновщини у різних фестивалях і святах. Тепла сонячна погода і весняна природа сприяли тому, що на березі Снову було людно. Цьогоріч гостей і самих учасників фестивалю було набагато більше, ніж зазвичай, а от виставок чомусь значно менше. Гучними оплесками вітали глядачі виступи переможців фестивалю-конкурсу і улюбленців публіки академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди». Окрасою свята стало вечірнє фаєр-шоу від гостей з м.Прилуки.
Сподіваємося, що в наступні роки фестиваль-конкурс ще більше розширить коло своїх учасників і, звичайно, шанувальників. А народна музика і пісні ніколи не перестануть лунати на Сновщині. Приємно, що серед глядачів під час виступів фольклорних колективів було дуже багато молоді й дітей, які із задоволенням слухали народний спів.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та Олени Батюк
Більше фото на блозі газети
promingazeta.blogspot.com
Зокрема, зразковий вокальний ансамбль «Світлячок» (керівник Ольга Сенченко) у номінації «Дитячі обрядові колективи» та автентичний гурт «Снов`яни» (керівник Ніна Квятковська) в номінації «Дорослі обрядові колективи» стали першими. Перше місце посів і народний аматорський ансамбль української пісні «Калина» (керівник Оксана Бондаревська) у номінації «Ансамблі народної пісні».
У номінації «Малі форми» друге місце отримала солістка Майна Сновського Будинку культури та дует «Цвіт папороті» (керівник Оксана Бондаревська).
Загалом, окрім Сновщини, на фестивалі були представлені колективи Холминської, Гончарівської, Городнянської, Іванівської, Кіптівської, Олишівської, Козелецької, Носівської, Михайло-Коцюбинської, Холминської, Плисківської ОТГ, смт Сосниці, м.Ніжина, м.Городні, Бобровицького, Борзнянського, Бахмацького, Корюківського, Новгород-Сіверського та Куликівського районів.
Тетяна ЛИТВИН, фото О.Крумкача
Нагородження переможців фестивалю та гала-концерт відбулися за традицією на батьківщині нашого знаменитого земляка Василя Полевика – у селі Займище. Завдяки його зусиллям Чернігівщина і вся наша Україна зберегла сотні рідкісних народних пісень та музичних творів, які б могли зникнути з нашого мистецько-духовного життя разом із їхніми останніми носіями - нашими прабабусями і прадідусями.
Зустрічали гостей свята духові оркестри Сновського будинку культури та Тупичівського сільського будинку культури.
З вітальними словами до присутніх на фестивалі звернулися заступник директора департаменту ОДА Павло Веселов, міський голова Олександр Медведьов, голова РДА Валерій Радібеда та керівник Сновського відділення Чернігівського земляцтва в місті Києві Лариса Моцар. Для вручення нагород на сцену запросили голову журі, директора Ніжинського коледжу В.Г.Дорохіна. Подяки облдержадміністрації за організацію фестивалю та участь у ньому оголошено начальнику відділу культури і туризму міськради Наталії Добненко та викладачу дитячої музичної школи, керівнику духового оркестру Сновського будинку культури Леоніду Рибальченку.
Гості свята мали змогу переглянути виставки образотворчого та прикладного мистецтва, фото-виставку про історію села та участь творчої Сновщини у різних фестивалях і святах. Тепла сонячна погода і весняна природа сприяли тому, що на березі Снову було людно. Цьогоріч гостей і самих учасників фестивалю було набагато більше, ніж зазвичай, а от виставок чомусь значно менше. Гучними оплесками вітали глядачі виступи переможців фестивалю-конкурсу і улюбленців публіки академічний ансамбль пісні і танцю «Сіверські клейноди». Окрасою свята стало вечірнє фаєр-шоу від гостей з м.Прилуки.
Сподіваємося, що в наступні роки фестиваль-конкурс ще більше розширить коло своїх учасників і, звичайно, шанувальників. А народна музика і пісні ніколи не перестануть лунати на Сновщині. Приємно, що серед глядачів під час виступів фольклорних колективів було дуже багато молоді й дітей, які із задоволенням слухали народний спів.
Лариса МАРТИНЕНКО
Фото автора та Олени Батюк
Більше фото на блозі газети
promingazeta.blogspot.com
Комментариев нет:
Отправить комментарий