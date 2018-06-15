Протягом тривалого часу на території НВК м.Сновськ був напівзруйнований плескальний басейн.
Ідею на його місці улаштувати фонтан три роки тому підтримав підприємець Рубен Гзирбалян. Для цього він придбав оздоблювальні матеріали та спеціальний насос. У цьому році допоміг придбати новий насос, замість зіпсованого. І фонтан знову запрацював! Приємно бачити як радіють діти, спостерігаючи за грайливою водою. До водоспаду злітаються пташки, а в воді живуть карасі та линки. Тому діти мають кращу можливість вивчати природу. Біля фонтану улаштовано місце для відпочинку, де батьки вихованців можуть разом з дітьми гарно провести час та відчути прохолоду у спекотний день. Ось так спільними зусиллями ми на крапельку змінили своє буття.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Ідею на його місці улаштувати фонтан три роки тому підтримав підприємець Рубен Гзирбалян. Для цього він придбав оздоблювальні матеріали та спеціальний насос. У цьому році допоміг придбати новий насос, замість зіпсованого. І фонтан знову запрацював! Приємно бачити як радіють діти, спостерігаючи за грайливою водою. До водоспаду злітаються пташки, а в воді живуть карасі та линки. Тому діти мають кращу можливість вивчати природу. Біля фонтану улаштовано місце для відпочинку, де батьки вихованців можуть разом з дітьми гарно провести час та відчути прохолоду у спекотний день. Ось так спільними зусиллями ми на крапельку змінили своє буття.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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