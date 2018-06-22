Знову про поїзди Із Чернігова до Одеси усе переплуталося!

«Із Чернігова до Одеси – без клопотів» - під такою назвою у минулому номері «Променя» виходив наш матеріал. Не помітити його люди не могли, тому й кинулися до кас за квитками. Насправді ж, анонсована у Фейсбуці інформація виявилася передчасною.
Поїзд, можливо, буде, але не тепер. Він «пускався» минулого року і вирішував багато людських проблем, а наразі питання про курсування ще обговорюється. Відповідного розпорядження нема. А «фейсбучна» інформація, дані із «залізничного» сайту виявилися застарілими, і, як стало зрозумілим, безконтрольними.
Але сновчанам хвилюватися не слід, адже мають стовідсоткову можливість із рідної станції потрапити на Азовське море. Треба купити квиток до Новоолексіївки, звідки море зовсім недалеко. Назва потягу «Мінськ-Новоолексіївка», він ходить щодня. Зі Сновська відправлення о 16-15, а прибуття до кінцевої зупинки – о 9-30. Звідти додому можна виїхати о 21.55 і вийти у Сновську о 15.05.
А тепер про квитки. Станом на 20 червня купейні були у вільному продажу (вартість 511 грн), а плацкартні вартістю в 301 грн теж (у день відправлення) всі, хто хотів – мали.
Принаймні, за словами працівників вокзалу, до цього часу на пероні ніхто не лишався.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Поїзд, можливо, буде, але не тепер. Він «пускався» минулого року і вирішував багато людських проблем, а наразі питання про курсування ще обговорюється. Відповідного розпорядження нема. А «фейсбучна» інформація, дані із «залізничного» сайту виявилися застарілими, і, як стало зрозумілим, безконтрольними.
Але сновчанам хвилюватися не слід, адже мають стовідсоткову можливість із рідної станції потрапити на Азовське море. Треба купити квиток до Новоолексіївки, звідки море зовсім недалеко. Назва потягу «Мінськ-Новоолексіївка», він ходить щодня. Зі Сновська відправлення о 16-15, а прибуття до кінцевої зупинки – о 9-30. Звідти додому можна виїхати о 21.55 і вийти у Сновську о 15.05.
А тепер про квитки. Станом на 20 червня купейні були у вільному продажу (вартість 511 грн), а плацкартні вартістю в 301 грн теж (у день відправлення) всі, хто хотів – мали.
Принаймні, за словами працівників вокзалу, до цього часу на пероні ніхто не лишався.
Олена КОМПАНЕЦЬ
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