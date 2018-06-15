СЛУЖБА "102"

З травня по вересень на території Сновського району поліцейськими проводиться оперативно-профілактична операція під умовною назвою «Мак», метою якої є виявлення, попередження і знищення незаконних посівів наркорослин, перекриття каналів постачання наркотичних засобів рослинного походження.
У даному випадку розуміються посіви насіння або висадка розсади заборонених наркорослин без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, у тому числі в квартирі, на лоджії, в ящику на балконі тощо. Причому, неважливо, виросла рослина або ні, і чи знятий урожай, - відповідальність за статтею настає з моменту посіву або початку вирощування заборонених рослин. Співробітники поліції звертаються до громадян з проханням: якщо вам відомі факти посіву снодійного маку, коноплі або інших наркорослин, повідомте за телефонами: 102 або 2-15-63.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП, майор поліції
У даному випадку розуміються посіви насіння або висадка розсади заборонених наркорослин без належного дозволу на будь-яких земельних ділянках, у тому числі в квартирі, на лоджії, в ящику на балконі тощо. Причому, неважливо, виросла рослина або ні, і чи знятий урожай, - відповідальність за статтею настає з моменту посіву або початку вирощування заборонених рослин. Співробітники поліції звертаються до громадян з проханням: якщо вам відомі факти посіву снодійного маку, коноплі або інших наркорослин, повідомте за телефонами: 102 або 2-15-63.
Д.БОБРОВНИК, начальник Сновського ВП, майор поліції
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