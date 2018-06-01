Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім…

У Новоборовицькому НВК
Останній дзвоник пролунав і для 129 учнів Новоборовицького НВК (директор Лідія Логвиненко).
Особливо раділи йому семеро першокласників разом зі своїм класним керівником Лілією Володимирівною Юркевічене. Дітки вперше побували на такому святі, вперше присвячували випускникам віршики та насолоджувалися закінченням навчального року. Адже попереду – безтурботні, цікаві дні у пришкільному таборі та, звичайно ж, літній відпочинок.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
Останній дзвоник пролунав і для 129 учнів Новоборовицького НВК (директор Лідія Логвиненко).
Особливо раділи йому семеро першокласників разом зі своїм класним керівником Лілією Володимирівною Юркевічене. Дітки вперше побували на такому святі, вперше присвячували випускникам віршики та насолоджувалися закінченням навчального року. Адже попереду – безтурботні, цікаві дні у пришкільному таборі та, звичайно ж, літній відпочинок.
Тетяна ЛИТВИН, фото автора
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