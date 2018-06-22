пятница, 22 июня 2018 г.

Книжкове свято у Петрівці

Для дітей молодшого та середнього шкільного віку із сіл Смяч, Ст.Рудня, Хотуничі, Камка, Петрівка відбулось книжкове свято, апогеєм якого став бібліокрос, що визначив тих, хто прочитав найбільше книжок. Ними стали: Віка Ващенко, Даша Кубатіна, Аліна Купрієнко, Оля Теліман, Діана Аксьоненко.

Вітала учасників свята в.о. старости села Петрівка М.Ф. Деркач,   супроводжували, організовували ігри бібліотекарі центральної, Петрівської, Смяцької, Хотуницької, Староруднянської бібліотек. Допомагали і забезпечували музичний супровід працівники БК. Солодощі для дітей надав відділ культури і туризму Сновської міської ради.
Захід пройшов у плані проекту Сновської центральної бібліотеки «Час читати», орієнтованого на залучення до читання сільських дітей. У його ході до філій були передані добірки сучасних дитячих книжок, отриманих як за Державною програмою «Українська книга», так і від благодійників, які підтримали проект, зокрема, киянки Вікторії Завадської.
Автор: на

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