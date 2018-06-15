Коли лікують не лише тіло, а й душу

Колись давно античний вчений Гіппократ сказав: «Медицина воістину є найшляхетнішим із всіх мистецтв». І це, дійсно, так, адже наше здоров’я та життя в деякій мірі напряму залежить від роботи лікарів, фельдшерів, медичних сестер.
Справжній лікар має не лише вміти точно поставити діагноз пацієнтові, але й уважно та спокійно вислухати, дати слушну пораду, підтримати добрим словом. Саме до таких лікарів хочеться потрапити, коли хворієш, саме з такими хочеться ділитися переживаннями та почуттями.
До Рогізківської амбулаторії завжди черга. А все тому, що працюють тут кваліфіковані та відповідальні медичні працівники. Не так давно Рогізки ще мали свій стаціонар, поступово його перевели лише на денний (5 ліжок). Зараз виконує обов’язки завідуючої амбулаторії Лариса Бодяк. Підтримує та допомагає жінці в усьому її дружний колектив: стоматолог Олексій Самусенко, сімейна медсестра Оксана Товста, акушерка та по сумісництву сімейна медична сестра Олена Федосієнко, процедурні медсестри Ірина Булденко та Людмила Куруц, молодші медичні сестри Любов Росік, Тетяна Коваленко, двірник Петро Яненко, водій медичної допомоги Віктор Шеремет та реєстратор Наталія Шеремет.
Рогізківська амбулаторія, окрім Рогізок, обслуговує ще три села: Кучинівку, Нові Млини та Лосеву Слободу.
Кучинівка окремо має свій ФАП. Його завідуючою вже 43 роки є працелюбна та відповідальна Наталія Булденко. А вже з липня свій фельдшер з’явиться і для жителів Нових Млинів.
– Наша амбулаторія, - говорить Лариса Геннадіївна, - пацієнтів приймає цілодобово, враховуючи виклики додому. Постійно від РЦПМСД нам в достатній кількості постачають ліки. Тож лікувати є чим. Шкода, що з населенням 2165 чоловік на дільниці немає свого сімейного лікаря. До речі, мешканці села лише зараз активніше почали обирати своїх сімейних лікарів. Ми постійно квапимо їх, нагадуючи, що це слід зробити до 1 липня. Тим паче, реєструємо ми їх тут, у нашій амбулаторії.
Весь колектив любить та пишається своїм стоматологом Олексієм Самусенком. Він у цій амбулаторії – старожила. На роботу прийшов одразу після закінчення Київського медичного інституту. Рік пропрацював у Рогізках, далі – 3 роки у Сновську, де став замстоматвідділенням. Але, незважаючи на таке підвищення, повернувся у село, адже звідси була його кохана дружина. У Рогізках Олексій Павлович 14 років займав посаду головного лікаря дільничної лікарні, виконуючи обов’язки сімейного лікаря, хоча й був за освітою стоматологом. Після закриття стаціонару продовжив очолювати амбулаторію. А зараз на півставки працює стоматологом. І хоч Олексій Павлович вже пенсійного віку, свою роботу залишати не збирається, каже: «Я тут ще потрібен». Підтверджують це і його колеги, які запевняють, що хворих лікар приймає і вдень, і вночі, бо до чужого болю він небайдужий.
Побільше б нам дійсно таких лікарів, які, не шкодуючи ні свого часу, ні своїх сил, поспішають лікувати та рятувати найголовніше для кожної людини – її життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
Справжній лікар має не лише вміти точно поставити діагноз пацієнтові, але й уважно та спокійно вислухати, дати слушну пораду, підтримати добрим словом. Саме до таких лікарів хочеться потрапити, коли хворієш, саме з такими хочеться ділитися переживаннями та почуттями.
До Рогізківської амбулаторії завжди черга. А все тому, що працюють тут кваліфіковані та відповідальні медичні працівники. Не так давно Рогізки ще мали свій стаціонар, поступово його перевели лише на денний (5 ліжок). Зараз виконує обов’язки завідуючої амбулаторії Лариса Бодяк. Підтримує та допомагає жінці в усьому її дружний колектив: стоматолог Олексій Самусенко, сімейна медсестра Оксана Товста, акушерка та по сумісництву сімейна медична сестра Олена Федосієнко, процедурні медсестри Ірина Булденко та Людмила Куруц, молодші медичні сестри Любов Росік, Тетяна Коваленко, двірник Петро Яненко, водій медичної допомоги Віктор Шеремет та реєстратор Наталія Шеремет.
Рогізківська амбулаторія, окрім Рогізок, обслуговує ще три села: Кучинівку, Нові Млини та Лосеву Слободу.
Кучинівка окремо має свій ФАП. Його завідуючою вже 43 роки є працелюбна та відповідальна Наталія Булденко. А вже з липня свій фельдшер з’явиться і для жителів Нових Млинів.
– Наша амбулаторія, - говорить Лариса Геннадіївна, - пацієнтів приймає цілодобово, враховуючи виклики додому. Постійно від РЦПМСД нам в достатній кількості постачають ліки. Тож лікувати є чим. Шкода, що з населенням 2165 чоловік на дільниці немає свого сімейного лікаря. До речі, мешканці села лише зараз активніше почали обирати своїх сімейних лікарів. Ми постійно квапимо їх, нагадуючи, що це слід зробити до 1 липня. Тим паче, реєструємо ми їх тут, у нашій амбулаторії.
Весь колектив любить та пишається своїм стоматологом Олексієм Самусенком. Він у цій амбулаторії – старожила. На роботу прийшов одразу після закінчення Київського медичного інституту. Рік пропрацював у Рогізках, далі – 3 роки у Сновську, де став замстоматвідділенням. Але, незважаючи на таке підвищення, повернувся у село, адже звідси була його кохана дружина. У Рогізках Олексій Павлович 14 років займав посаду головного лікаря дільничної лікарні, виконуючи обов’язки сімейного лікаря, хоча й був за освітою стоматологом. Після закриття стаціонару продовжив очолювати амбулаторію. А зараз на півставки працює стоматологом. І хоч Олексій Павлович вже пенсійного віку, свою роботу залишати не збирається, каже: «Я тут ще потрібен». Підтверджують це і його колеги, які запевняють, що хворих лікар приймає і вдень, і вночі, бо до чужого болю він небайдужий.
Побільше б нам дійсно таких лікарів, які, не шкодуючи ні свого часу, ні своїх сил, поспішають лікувати та рятувати найголовніше для кожної людини – її життя.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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