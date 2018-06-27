6 липня 2018 року о 10 годині 00 хвилин у приміщенні Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за адресою: м. Сновськ, вул. Незалежності, 91, ІІ-й поверх, буде здійснювати особистий прийом громадян заступник прокурора Чернігівської області Івашко Сергій Володимирович.
Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном (04654) 2-17-56.
Для довідок та попереднього запису на прийом звертатися до Щорського відділу Менської місцевої прокуратури за телефоном (04654) 2-17-56.
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