Загадкова пожежа

На Трійцю, у ніч з 26 на 27 травня, у Чепельові горіла школа. Із 2004 року – недіюча. Проте приміщення цього навчального закладу знаходилося у доброму стані.
І хоч спроби зловмисників забрати зі школи певні речі на металобрухт все-таки траплялися, великої шкоди закладу вони не несли. Школа упевнено красувалася у центрі села, нещодавно на її подвір’ї (місці шкільного майданчика) встановили гойдалки, гірки, балансир, карусель, увесь «збір» для радості дітлахів. Малеча там залюбки бавилася. Бавиться і наразі, але вже на іншому фоні – згарища й руїн.
У кого ж піднялась рука на подібний злочин? Хто наважився знищити святе? Цими питаннями й досі переймаються чи не всі жителі населеного пункту, його староста Марія Мороз. Бідкаються, що нічого не знають про хід розслідування, ймовірні причини скоєного. А між тим селом ширяться чутки про точний підпал, чиюсь зухвалість.
І хоч, як кажуть, «після бою руками не кивають», все ж говорити про це варто. Щоб не було подібного, щоб, можливо, хтось зупинився. «Ламати – не будувати» - з цією приказкою ми взагалі нікуди не прийдемо і нічого доброго не створимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву Марії МОРОЗ
І хоч спроби зловмисників забрати зі школи певні речі на металобрухт все-таки траплялися, великої шкоди закладу вони не несли. Школа упевнено красувалася у центрі села, нещодавно на її подвір’ї (місці шкільного майданчика) встановили гойдалки, гірки, балансир, карусель, увесь «збір» для радості дітлахів. Малеча там залюбки бавилася. Бавиться і наразі, але вже на іншому фоні – згарища й руїн.
У кого ж піднялась рука на подібний злочин? Хто наважився знищити святе? Цими питаннями й досі переймаються чи не всі жителі населеного пункту, його староста Марія Мороз. Бідкаються, що нічого не знають про хід розслідування, ймовірні причини скоєного. А між тим селом ширяться чутки про точний підпал, чиюсь зухвалість.
І хоч, як кажуть, «після бою руками не кивають», все ж говорити про це варто. Щоб не було подібного, щоб, можливо, хтось зупинився. «Ламати – не будувати» - з цією приказкою ми взагалі нікуди не прийдемо і нічого доброго не створимо.
Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото з архіву Марії МОРОЗ
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