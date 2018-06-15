Де наші обіцяні дороги?

Нещодавно до редакції від імені батьків сіл Іванівки, Софіївки та Гути Студенецької звернулася мати одного із учнів Тихоновицької ЗОШ. Жінку вразив та обурив стан дороги за маршрутом «Іванівка-Гута Студенецька».
– Так сталося, що мені довелося своїм транспортом відвезти моїх дітей до школи. Цією дорогою я давно не їздила і була шокована, коли побачила всі ті ями та вибоїни, які навіть дорогою важко назвати. Потрапивши в чергову яму, я пошкодила автомобіль, ремонт якого обійшовся недешево.
Та найбільше мене хвилює те, як таким бездоріжжям їде шкільний автобус, який щодня перевозить наших дітей. Про яку безпеку може йти мова, коли він майже перевертається на тих ямах? І я, і решта батьків просто боїмося відпускати дітей до школи.
На сільському сході представники влади нам пообіцяли зробити ремонт дороги. Та поки що ніяких зрушень немає. Хочеться вірити, що коли наші діти восени підуть до школи, то дорога буде покращена. А їх життя буде у цілковитій безпеці.
Фото Тетяни ЛИТВИН
– Так сталося, що мені довелося своїм транспортом відвезти моїх дітей до школи. Цією дорогою я давно не їздила і була шокована, коли побачила всі ті ями та вибоїни, які навіть дорогою важко назвати. Потрапивши в чергову яму, я пошкодила автомобіль, ремонт якого обійшовся недешево.
Та найбільше мене хвилює те, як таким бездоріжжям їде шкільний автобус, який щодня перевозить наших дітей. Про яку безпеку може йти мова, коли він майже перевертається на тих ямах? І я, і решта батьків просто боїмося відпускати дітей до школи.
На сільському сході представники влади нам пообіцяли зробити ремонт дороги. Та поки що ніяких зрушень немає. Хочеться вірити, що коли наші діти восени підуть до школи, то дорога буде покращена. А їх життя буде у цілковитій безпеці.
Фото Тетяни ЛИТВИН
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