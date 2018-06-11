Я не заслужила такого ставлення

Звертаюся до редакції, щоб висловити обурення щодо поведінки водія, який возить сновський хліб на синьому авто до нас у село. Через день у магазин Гірського споживчого товариства, який розташований поряд зі спиртозаводом, завозять хліб.
Щоб його купити, нам необхідно (як за часів радянської влади) заздалегідь, до 8-ї ранку, до відкриття магазину, займати чергу. Бо якщо прийдеш пізніше – хліба можеш не застати. Нещодавно, купивши білу овальну хлібину, я вдома виявила, що вона не якісна та черства. Наступного разу, завітавши в магазин, я сказала про це продавчині. У відповідь почула: «Що привозять – тим і торгую! Це не моя вина». Аж тут під’їжджає хлібовоз. Я спитала у водія, чому возить до нас не якісний хліб, адже це не вперше трапилася така ситуація. І попросила у нього номер телефону пекарні. Водій же при всіх обізвав мене нецензурними словами і сказав: «Купуй, що завезли, а якщо не подобається – купи мішок борошна і печи сама!» Нині я на заслуженому відпочинку, маю 40 років трудового стажу. Чому я маю терпіти таку образу? Хочу, щоб керівництво магазину звернуло увагу на те, як нас обслуговують, і вжило заходів. Невже я не заслужила елементарного – мати змогу купити свіжу хлібину через день?
Л.А.Залужна, жителька села Нові Боровичі
Щоб його купити, нам необхідно (як за часів радянської влади) заздалегідь, до 8-ї ранку, до відкриття магазину, займати чергу. Бо якщо прийдеш пізніше – хліба можеш не застати. Нещодавно, купивши білу овальну хлібину, я вдома виявила, що вона не якісна та черства. Наступного разу, завітавши в магазин, я сказала про це продавчині. У відповідь почула: «Що привозять – тим і торгую! Це не моя вина». Аж тут під’їжджає хлібовоз. Я спитала у водія, чому возить до нас не якісний хліб, адже це не вперше трапилася така ситуація. І попросила у нього номер телефону пекарні. Водій же при всіх обізвав мене нецензурними словами і сказав: «Купуй, що завезли, а якщо не подобається – купи мішок борошна і печи сама!» Нині я на заслуженому відпочинку, маю 40 років трудового стажу. Чому я маю терпіти таку образу? Хочу, щоб керівництво магазину звернуло увагу на те, як нас обслуговують, і вжило заходів. Невже я не заслужила елементарного – мати змогу купити свіжу хлібину через день?
Л.А.Залужна, жителька села Нові Боровичі
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