Сум прощання і радість зустрічі з майбутнім…

У Петрівці
Із яскравими квітами, хорошим настроєм та передчуттям канікул на свято Останнього дзвоника прийшли учні Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Традиційно на шкільному подвір’ї розпочали урочисту лінійку з виконання гімну України. Приємно, що тут не вмикали його фонограму, а співали самостійно, всі 167 учнів школи.
Урочисто відкрив свято директор навчального закладу Василь Шмаровоз, який побажав, щоб учні зберегли у своїй пам’яті спогад про тих, хто давав їм знання, хто був поруч з ними у складну хвилину, хто підтримував не лише словом, але і ділом – своїх учителів.
Зі святом всіх присутніх привітала і заступник міського голови, начальник відділу освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Олена Коваленко. Грамотою міської ради вона нагородила вчителів Олександра Бобровника і Світлану Дорошенко та оголосила подяки – Валентині Костеневич і Олександру Бобровнику.
Останній дзвоник – свято, коли підбиваються підсумки навчального року та нагороджуються найкращі учні. А їх у Петрівській ЗОШ немало. Дипломами станції юних техніків нагородили трьох дев’ятикласників – Володимира Денисенка, Юрія Здорика і Максима Сікача та двох учнів початкової школи – Поліну Надточій та Анну Бондаренко. За призове місце на олімпіаді з української мови диплом отримала дев’ятикласниця Тетяна Гайдай, яка також є відмінницею у навчанні. На 10-12 балів навчальний рік також закінчили ще 6 учнів школи.
Звичайно, найпочеснішими гостями свята стали шестеро цьогорічних випускників, які з’явилися на лінійку у красивих шкільних формах, з білими бантами, святковим короваєм та букетами квітів. Вони дякували за свої найкращі роки батькам, вчителям, технічному персоналу. На згадку про себе випускники власноруч виготовили своєрідну емблему у формі серця, яка нагадуватиме про них учням та вчителям.
Під вишитими рушниками батьки провели своїх дітей у доросле життя зі всіма його складнощами та перипетіями. Наостанок випускники випустили у небо різнокольорові кульки зі своїми найсокровеннішими бажаннями.
Тож нехай всі вони обов’язково здійснюються. У добру путь вам!
Із яскравими квітами, хорошим настроєм та передчуттям канікул на свято Останнього дзвоника прийшли учні Петрівської ЗОШ І-ІІІ ст. Традиційно на шкільному подвір’ї розпочали урочисту лінійку з виконання гімну України. Приємно, що тут не вмикали його фонограму, а співали самостійно, всі 167 учнів школи.
Урочисто відкрив свято директор навчального закладу Василь Шмаровоз, який побажав, щоб учні зберегли у своїй пам’яті спогад про тих, хто давав їм знання, хто був поруч з ними у складну хвилину, хто підтримував не лише словом, але і ділом – своїх учителів.
Зі святом всіх присутніх привітала і заступник міського голови, начальник відділу освіти сім’ї, молоді та спорту Сновської міської ради Олена Коваленко. Грамотою міської ради вона нагородила вчителів Олександра Бобровника і Світлану Дорошенко та оголосила подяки – Валентині Костеневич і Олександру Бобровнику.
Останній дзвоник – свято, коли підбиваються підсумки навчального року та нагороджуються найкращі учні. А їх у Петрівській ЗОШ немало. Дипломами станції юних техніків нагородили трьох дев’ятикласників – Володимира Денисенка, Юрія Здорика і Максима Сікача та двох учнів початкової школи – Поліну Надточій та Анну Бондаренко. За призове місце на олімпіаді з української мови диплом отримала дев’ятикласниця Тетяна Гайдай, яка також є відмінницею у навчанні. На 10-12 балів навчальний рік також закінчили ще 6 учнів школи.
Звичайно, найпочеснішими гостями свята стали шестеро цьогорічних випускників, які з’явилися на лінійку у красивих шкільних формах, з білими бантами, святковим короваєм та букетами квітів. Вони дякували за свої найкращі роки батькам, вчителям, технічному персоналу. На згадку про себе випускники власноруч виготовили своєрідну емблему у формі серця, яка нагадуватиме про них учням та вчителям.
Під вишитими рушниками батьки провели своїх дітей у доросле життя зі всіма його складнощами та перипетіями. Наостанок випускники випустили у небо різнокольорові кульки зі своїми найсокровеннішими бажаннями.
Тож нехай всі вони обов’язково здійснюються. У добру путь вам!
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