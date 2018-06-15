Із Чернігова до Одеси – без клопотів

Відтепер із Чернігова до Одеси можна дістатися без зайвих труднощів і пересідань. Поїзд №287/№288 сполученням Чернігів - Бєлгород-Дністровський довезе до моря за 180-300 гривень.
Таку зручність для жителів нашого краю створила «Укрзалізниця», запустивши на літній період цей новий маршрут. Виїхати з обласного центру у столицю гумору є шанси кожного парного дня о 16.12. Поїзд курсує через Ніжин, Київ (стоянка більше 40 хвилин), Вінницю і прибуває до Одеси о 5.34 ранку наступного дня. Кінцева зупинка - Кароліна-Бугаз, куди поїзд прибуває о 6.58.
У зворотному напрямку виїжджати доведеться у непарні числа о 22.58 (із Одеси в 00.32), а діставатися Чернігова о 12.37 наступного дня. Вартість квитка у плацкартнім вагоні близько 180 грн, а поїздка в купе коштуватиме 303 гривні.
Таку зручність для жителів нашого краю створила «Укрзалізниця», запустивши на літній період цей новий маршрут. Виїхати з обласного центру у столицю гумору є шанси кожного парного дня о 16.12. Поїзд курсує через Ніжин, Київ (стоянка більше 40 хвилин), Вінницю і прибуває до Одеси о 5.34 ранку наступного дня. Кінцева зупинка - Кароліна-Бугаз, куди поїзд прибуває о 6.58.
У зворотному напрямку виїжджати доведеться у непарні числа о 22.58 (із Одеси в 00.32), а діставатися Чернігова о 12.37 наступного дня. Вартість квитка у плацкартнім вагоні близько 180 грн, а поїздка в купе коштуватиме 303 гривні.
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