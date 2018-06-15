Сновська медицина: як є

Ось те, що думають жителі Сновщини про місцеву лікарню і її персонал.
Михайло Насінник:
– Передусім, я хочу, щоб у Сновську була своя лікарня і свої лікарі. Як би не хвалили Корюківку чи Мену, але туди і доїжджати треба, і до чужих умов звикати.
Звісно, багато вже втрачено, але ж є шанси щось надолужити. Треба, щоб влада більше думала про фінансування цієї галузі.
Наталія Маклюк:
– Триває процес реформування. Все складно. І в медицині, і загалом в економіці. Людям важко, вони не мають грошей на сплату медичних послуг. Доречно задіяти програми, під які було б закладене фінансування. І не лише все на місцевий бюджет перекладати, а й «потрусити» державний.
Тамара Єроніс:
– Я в шоці – і від реформ, і від реорганізацій. Своя, рідна, лікарня людям вкрай необхідна, адже бувають випадки, коли людину до сусіднього райцентру просто не довезеш. А які у Сновську гарні лікарі! Назвала б імена братів Станішевських, Миколу Сіренка, Анну Стеченко, Анатолія Королецького й інших. Їх люди знають не один рік, поважають і цінують.
Микола Кириченко:
– Знаю не з чуток, як важко в цей час сновським медикам вирішувати робочі питання, тоді, як самі знаходяться без грошей. Але у переддень свята я вірю, що все стабілізується й на їхній вулиці настане свято.
Професійні у нас лікарі трудяться, повагу серед людей мають. Хоча б Тетяну Куценко назвати, Ірину Примак та інших! Я – за реформи, але щоб від них люди не плакали, а усміхалися!
Олена Галаганова:
– Ну куди годиться спостерігати суцільне закриття відділень – пологового, операційного блоку. Кадрів – мало, молодь обирає закордон, а ті лікарі, що продовжують надавати медичні послуги, самі сидять без зарплат.
Пожили б так міністри й депутати – знали б, до чого призвели їхні дії.
Зі святом (від усіх респондентів) вітаю наших дорогих медиків.
Підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
Михайло Насінник:
– Передусім, я хочу, щоб у Сновську була своя лікарня і свої лікарі. Як би не хвалили Корюківку чи Мену, але туди і доїжджати треба, і до чужих умов звикати.
Звісно, багато вже втрачено, але ж є шанси щось надолужити. Треба, щоб влада більше думала про фінансування цієї галузі.
Наталія Маклюк:
– Триває процес реформування. Все складно. І в медицині, і загалом в економіці. Людям важко, вони не мають грошей на сплату медичних послуг. Доречно задіяти програми, під які було б закладене фінансування. І не лише все на місцевий бюджет перекладати, а й «потрусити» державний.
Тамара Єроніс:
– Я в шоці – і від реформ, і від реорганізацій. Своя, рідна, лікарня людям вкрай необхідна, адже бувають випадки, коли людину до сусіднього райцентру просто не довезеш. А які у Сновську гарні лікарі! Назвала б імена братів Станішевських, Миколу Сіренка, Анну Стеченко, Анатолія Королецького й інших. Їх люди знають не один рік, поважають і цінують.
Микола Кириченко:
– Знаю не з чуток, як важко в цей час сновським медикам вирішувати робочі питання, тоді, як самі знаходяться без грошей. Але у переддень свята я вірю, що все стабілізується й на їхній вулиці настане свято.
Професійні у нас лікарі трудяться, повагу серед людей мають. Хоча б Тетяну Куценко назвати, Ірину Примак та інших! Я – за реформи, але щоб від них люди не плакали, а усміхалися!
Олена Галаганова:
– Ну куди годиться спостерігати суцільне закриття відділень – пологового, операційного блоку. Кадрів – мало, молодь обирає закордон, а ті лікарі, що продовжують надавати медичні послуги, самі сидять без зарплат.
Пожили б так міністри й депутати – знали б, до чого призвели їхні дії.
Зі святом (від усіх респондентів) вітаю наших дорогих медиків.
Підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
Фото автора
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