пятница, 15 июня 2018 г.

Сновська медицина: як є

Ось те, що думають жителі Сновщини про місцеву лікарню і її персонал.
Михайло Насінник:

– Передусім, я хочу, щоб у Сновську була своя лікарня і свої лікарі. Як би не хвалили Корюківку чи Мену, але  туди і доїжджати треба, і до чужих умов звикати.
Звісно, багато вже втрачено, але  ж є шанси щось надолужити.  Треба, щоб влада більше  думала про фінансування цієї галузі.



Наталія Маклюк:

– Триває процес реформування. Все складно. І в медицині, і загалом в економіці. Людям важко,  вони не мають грошей на сплату медичних послуг. Доречно задіяти програми, під які було б закладене фінансування. І не лише  все на місцевий бюджет перекладати, а й «потрусити» державний.
Тамара Єроніс:

– Я в шоці – і від реформ, і від реорганізацій. Своя, рідна, лікарня людям вкрай необхідна, адже бувають випадки, коли  людину до сусіднього райцентру просто не довезеш. А які у Сновську гарні лікарі! Назвала б імена братів Станішевських, Миколу Сіренка,  Анну Стеченко, Анатолія  Королецького й інших. Їх люди знають не один рік, поважають і цінують.
Микола Кириченко:

– Знаю не з чуток, як важко  в цей час сновським медикам вирішувати робочі питання, тоді, як самі знаходяться без грошей. Але у переддень свята я вірю, що все стабілізується  й на їхній вулиці настане свято.
Професійні у нас лікарі трудяться, повагу серед людей ­мають. Хоча б Тетяну Куценко назвати, Ірину Примак та інших! Я – за реформи, але щоб від них люди не плакали, а усміхалися!
Олена Галаганова:

– Ну куди годиться спостерігати суцільне закриття відділень – пологового, операційного блоку. Кадрів – мало, молодь обирає закордон, а ті лікарі, що продовжують  надавати медичні послуги, самі сидять без зарплат.
Пожили б так міністри й депутати – знали б, до чого призвели їхні дії.
Зі святом (від усіх респондентів) вітаю наших дорогих медиків.
Підготувала Олена КОМПАНЕЦЬ
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Ярлыки:

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