Роз’яснювальна робота у «Дружбі»

Особовим складом Сновського РС та 8 ДПРЧ м.Сновськ проведено профілактично-роз’яснювальну роботу з працівниками дитячого оздоровчого табору «Дружба».
У ході заходу рятувальники нагадали працівникам правила пожежної безпеки, як діяти на випадок виникнення пожежі, основні правила безпечного використання відкритого вогню, поводження з вибухонебезпечними предметами та правила користування первинними засобами пожежогасіння.
Також протягом вихідних рятувальники проводили профілактично-роз’яснювальну роботу з відпочиваючими в лісопаркових зонах Сновського району.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського
РС Управління ДСНС
У ході заходу рятувальники нагадали працівникам правила пожежної безпеки, як діяти на випадок виникнення пожежі, основні правила безпечного використання відкритого вогню, поводження з вибухонебезпечними предметами та правила користування первинними засобами пожежогасіння.
Також протягом вихідних рятувальники проводили профілактично-роз’яснювальну роботу з відпочиваючими в лісопаркових зонах Сновського району.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського
РС Управління ДСНС
Комментариев нет:
Отправить комментарий