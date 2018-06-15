пятница, 15 июня 2018 г.

Роз’яснювальна робота у «Дружбі»

Особовим складом Сновського РС та 8 ДПРЧ м.Сновськ  проведено профілактично-роз’яснювальну роботу з працівниками дитячого оздоровчого табору «Дружба».



У ході заходу рятувальники нагадали працівникам правила пожежної безпеки, як діяти на випадок виникнення пожежі, основні правила безпечного використання відкритого вогню, поводження з вибухонебезпечними предметами та правила користування первинними засобами пожежогасіння.
Також протягом вихідних рятувальники проводили профілактично-роз’яснювальну роботу з відпочиваючими в лісопаркових зонах Сновського району.
А.ТЕРЕЩЕНКО, начальник Сновського
РС Управління ДСНС 
Автор: на

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