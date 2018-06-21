10 червня відбувся 5 тур Міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. ФК Куликівка з Городнянщини приймав у себе нашу команду з Петрівки і переміг з рахунком 2:0.
Місцевий «Енергетик» грав з Городнянським «Вестом» та поступився – 1:5. ДЮСШ Городня приймала Сновський «Тайм», в якому той переміг – 6:2.
17 червня відбувся 6 тур Міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. ФК Куликівка приймав нашу команду «Енергетик» і переміг – 5:0. «Тайм» грав з Конотопом (Городнянський район) та переміг з рахунком 6:1. Команда з Дібрівного (Городнянський район) здобула технічну перемогу над командою села Петрівка.
Місцевий «Енергетик» грав з Городнянським «Вестом» та поступився – 1:5. ДЮСШ Городня приймала Сновський «Тайм», в якому той переміг – 6:2.
17 червня відбувся 6 тур Міжрайонного чемпіонату з футболу серед дорослих. ФК Куликівка приймав нашу команду «Енергетик» і переміг – 5:0. «Тайм» грав з Конотопом (Городнянський район) та переміг з рахунком 6:1. Команда з Дібрівного (Городнянський район) здобула технічну перемогу над командою села Петрівка.
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