Збережімо ліс разом!

З настанням тепла все більше людей обирають відпочинок на природі, а зокрема – у лісі. І якщо влітку в більшості людей він асоціюється з красивою природою, походами по ягоди, гриби та пікніками, то у лісівників така пора року несе в собі своєрідну тривогу через виникнення так званого пожежонебезпечного періоду.
– У загоранні територій поблизу лісу та безпосередньо лісів винні самі ж люди, - розповідає директор ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход. – Лише за перший тиждень травня виникло шість пожеж, які завдяки швидкому реагуванню вдалося загасити без шкоди для лісу. Наш лісгосп постійно проводить бесіди й інструктажі з населенням щодо пожежної безпеки, але чомусь результатів це не дає.
Люди не розуміють, що від найменшої іскри чи навіть шматка звичайного скла чи пляшки, перегрітої на сонці, може статися лісова пожежа. І взагалі в такий період забороняється розводити багаття у лісах. Отож, перебуваючи в лісі, дотримуйтеся Правил пожежної безпеки!
Лісгосп до пожежонебезпечного періоду готується дуже відповідально та ретельно. Є пожежний автомобіль, пожежний агрегат АВП-3 з трактором, трактор з плугом ПКЛ-70. З початку року на 104-х кілометрах зробили мінералізовані смуги (при плані 100 км) та провели догляд за мінсмугами на 548 км. Також встановили 55 шлагбаумів, 49 інформаційних аншлагів та обладнали 52 місця для відпочинку.
Працівники ДП «Сновськрайагролісгосп» почали заходи з відновлення лісу. Зокрема, на 55,7 га землі вже посадили лісові культури (при плані 55,1 га). На 0,8 га – горіха чорного (дерево занесене до Червоної книги), на 0,6 га – модрини європейської, вирощених у власній теплиці. У розсаднику посіяна сосна звичайна, туя західна колоновидна, туя велетенська, сосна румелійська, катальпа красива, гібіскус, ялина європейська, сосна веймутова.
Помітно, що лісівники проводять лісовідновлювальні роботи, вирощують саджанців навіть більше, ніж заплановано, стежать за порядком у лісах. Незважаючи на це, залишаються люди, котрі незаконно вирубують дерева, підпалюють суху траву, вивозять у ліси сміття.
Варто пам’ятати, що лише від нас залежить майбутнє лісу та те, що ми передамо у спадок своїм нащадкам.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
– У загоранні територій поблизу лісу та безпосередньо лісів винні самі ж люди, - розповідає директор ДП «Сновськрайагролісгосп» Олександр Скороход. – Лише за перший тиждень травня виникло шість пожеж, які завдяки швидкому реагуванню вдалося загасити без шкоди для лісу. Наш лісгосп постійно проводить бесіди й інструктажі з населенням щодо пожежної безпеки, але чомусь результатів це не дає.
Люди не розуміють, що від найменшої іскри чи навіть шматка звичайного скла чи пляшки, перегрітої на сонці, може статися лісова пожежа. І взагалі в такий період забороняється розводити багаття у лісах. Отож, перебуваючи в лісі, дотримуйтеся Правил пожежної безпеки!
Лісгосп до пожежонебезпечного періоду готується дуже відповідально та ретельно. Є пожежний автомобіль, пожежний агрегат АВП-3 з трактором, трактор з плугом ПКЛ-70. З початку року на 104-х кілометрах зробили мінералізовані смуги (при плані 100 км) та провели догляд за мінсмугами на 548 км. Також встановили 55 шлагбаумів, 49 інформаційних аншлагів та обладнали 52 місця для відпочинку.
Працівники ДП «Сновськрайагролісгосп» почали заходи з відновлення лісу. Зокрема, на 55,7 га землі вже посадили лісові культури (при плані 55,1 га). На 0,8 га – горіха чорного (дерево занесене до Червоної книги), на 0,6 га – модрини європейської, вирощених у власній теплиці. У розсаднику посіяна сосна звичайна, туя західна колоновидна, туя велетенська, сосна румелійська, катальпа красива, гібіскус, ялина європейська, сосна веймутова.
Помітно, що лісівники проводять лісовідновлювальні роботи, вирощують саджанців навіть більше, ніж заплановано, стежать за порядком у лісах. Незважаючи на це, залишаються люди, котрі незаконно вирубують дерева, підпалюють суху траву, вивозять у ліси сміття.
Варто пам’ятати, що лише від нас залежить майбутнє лісу та те, що ми передамо у спадок своїм нащадкам.
Тетяна ЛИТВИН
Фото автора
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